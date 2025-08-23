¿Por qué Cormier considera preocupante derrota por nocaut de Pico?

Daniel Cormier cree que Aaron Pico ha recibido demasiado daño en su carrera de MMA.

Pico (13-5 MMA, 0-1 UFC) no logró su debut en el octágono al ser noqueado por Lerone Murphy en el primer asalto del evento coestelar de UFC 319, celebrado el sábado en el United Center de Chicago. Pico ha sido noqueado en sus cinco derrotas profesionales, cuatro de ellas por nocaut.

Después de que Murphy le dio un codazo giratorio a Pico, este permaneció inconsciente por un breve tiempo antes de recuperar la conciencia.

«Le hizo mucho daño a Pico. Usó la agresividad de Pico contra él. Soy luchador, así que conozco a Aaron Pico desde pequeño. Fue un nocaut brutal. Tenía los dientes apretados. No le pudieron sacar el protector bucal». Eso es muy preocupante para Aaron Pico. Lo han noqueado varias veces, y cuando lo han noqueado, lo han hecho muy mal. Así que hay algo de preocupación por parte de Pico, pero felicitaciones a Lerone Murphy por haber salido airoso en su momento más difícil.

En cuanto a Murphy (17-0-1 MMA, 9-0-1 UFC), el británico fue reconocido por su desempeño por el campeón de peso pluma de UFC, Alexander Volkanovski (27-5 MMA, 14-4 UFC), y Cormier está de acuerdo.

«Lerone Murphy estaba invicto en la UFC, no había sido derrotado, había vencido a todos los que se le ponían por delante, y aun así sentía que lo ignoraban. No se puede ignorar después de lo que le hizo (a Pico) porque tuvo un oponente de alto nivel, un oponente que luchó con fuerza, un oponente que tenía la firme convicción de que lo iba a vencer, y lo noqueó. Y lo noqueó por completo. Hablamos de momentos y recuerdos deportivos, y muchas veces, cuando intentas ganar algo, necesitas ese recuerdo… Lerone Murphy tuvo ese momento que le dará una oportunidad de campeonato. Y hay que reconocerle que salió en el momento más importante de su carrera y lo hizo mejor que nunca. Entonces el campeón le envió un mensaje diciendo: «Nos vemos en diciembre, Lerone». No sabemos qué pasará en diciembre con la cartelera de fin de año, pero parece que Volkanovski quiere pelear contra Lerone Murphy, y les diré una cosa: si alguien merece una pelea por el título como la que Magomed Ankalaev hizo antes de su última pelea, como la que Khamzat (Chimaev) hizo antes de su última pelea, ese es Lerone Murphy. Merece la oportunidad de pelear contra el campeón por el cinturón. Se lo ganó con uno de los mejores nocauts que hemos visto en mucho tiempo.