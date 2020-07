La ex Superestrella de WWE, Rusev, ahora se llama Miro para sus futuros shows en el mundo independiente, y tiene su propio canal de Twitch, en donde juego videojuegos junto con CJ Perry, su esposa, mejor conocida como Lana en WWE. Allí, Rusev, ya sin la presión de ser Superestrella WWE completamente, rompe el silencio para sus fans y los entretiene no solo jugando, sino contando interesantes historias. La más reciente, una en donde revela un incidente que tuvo tras bambalinas de NXT con Corey Graves cuando el hoy futura voz oficial de WWE en los comentarios en inglés era un prometedor luchador.

► Corey Graves gritó a Rusev, pero este no respondió

"Oh, también una vez, Corey Graves me gritó antes de una lucha, nunca te conté eso, Lana. Porque de la forma en que yo quería hacer algo dentro de la lucha, él no quería hacerlo. Yo estaba como: 'No es realmente un gran problema, ya sabes, es solo una pequeña cosa que yo quiero hacer'. Y él estaba como: 'No quiero hacer eso'.

"Él estaba muy amargado en ese momento. Corey ha cambiado porque era muy amargado en aquel entonces, porque creo que él sabía que en WWE como que me estaba mirando para llamarme al elenco principal y él estaba realmente enojado, celoso y amargado por eso".

Por fortuna las cosas no pasaron a mayores, y Graves y Rusev resolvieron sus diferencias como profesionales y a día de hoy no tienen ningún problema de ninguna clase.