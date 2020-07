Cody cuenta por fin por qué CM Punk y AEW no llegaron a un acuerdo

Daría para ucronía propia de mi compañero de SÚPER LUCHAS Adri López la estampa de un CM Punk en AEW como fichaje estrella el pasado año, cuando el runrún de su posible debut en All Out estuvo muy presente los días previos a aquel PPV.

Y los rumores ciertamente no fueron infundados, pues en los últimos meses, ambas partes reconocieron haber negociado, si bien existieron ciertas discrepancias sobre la manera en que estas se llevaron a cabo. Nuestro colaborador Cuadrilátero ya resumió vía artículo las tres ofertas que Punk rechazó de parte de los Élite.

Pero ahora nos situamos en el último intento que Tony Khan hizo por tener a su luchador soñado en Jacksonville, que en teoría se dio antes de All Out y de que Punk firmase contrato con FOX para trabajar en WWE Backstage. Según Bryan Alvarez reportó entonces, Khan puso mucho dinero sobre la mesa, en vano, parece que a causa de un Punk no interesado en calzarse de nuevo las botas. Y hace dos semanas, Konnan confirmó lo dicho por el editor del Wrestling Observer.

«Recuerdo cuando yo mismo estaba negociando con AEW y me hablaron sobre él. Me dijeron que estaba pidiendo una cantidad astronómica de dinero. De verdad querían trabajar con él».

Ahora, Cody Rhodes decide rendirse a la evidencia durante una entrevista concedida a Alex McCarthy de talkSPORT, explicando por qué AEW no accedió a las pretensiones económicas del "Straight Edge".

«En cuanto a las negociaciones con CM Punk, todo el mundo oyó el famoso "recibió un mensaje de nuestra parte". Sí, por supuesto, negociamos y pidió una gran cantidad de dinero, y Punk se ha ganado un gran acuerdo económico.

«Pero en ese momento, pienso que las negociaciones no lucieron muy serias. No quiero decir que no hubieran podido ser serias un día, pero la verdad es que no llegaron a ser serias del todo. Pienso que tenemos una buena relación. Creo que tengo una buena relación con Phil, pienso que que Tony también y creo que no fue principalmente por el tema del dinero. Se trata de si de verdad tienes interés en hacer esto.

«El precio queda mucho más justificado si de verdad estás interesado en lo que hacemos y a la velocidad en que lo hacemos. Y ya no hablo en concreto de él, sino en general. Si no hay pasión, no hay dinero».