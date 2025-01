¿Por qué ciertos contenidos nunca llegaron a WWE Network?

Durante una década, WWE Network era el sitio donde los fanáticos podían acudir para disfrutar de todo tipo de grandes videotecas de lucha libre, las cuales la compañía estuvo adquiriendo también a lo largo del tiempo. Los fanáticos siempre pidieron más y más pero hubo mucho que nunca llegaron a tener a su disposición. Veremos si es así en Netflix fuera de Estados Unidos mietras Peacock es su hogar desdde 2021 y hasta 2026 en el país.

► Nunca en WWE Network

Lou DiPietro fue productor de contenido digital y responsable tanto del precursor servicio on-demand como de la plataforma lanzada en 2014 y recientemente -mientras hablaba con Brian Solomon en Shut and Wrestle– ofreció detalles sobre el proceso detrás de agregar contenido a WWE Network hablando en particular de la lucha de los territorios.

«Por lo general, hay tres razones principales por las que hay lagunas en los archivos: a) Alguien más posee los derechos o estos están en disputa. Por eso no hay mucho material de Memphis, o no están seguros de quién tiene los derechos de ciertas cosas de Houston u otros lugares. Así que prefieren mantenerse alejados porque Vince no quería lidiar con demandas relacionadas con la monetización de ese contenido. Esa sería una razón. La segunda es que, como era de esperarse en este tipo de industria, algunas cintas no se encontraban en las mejores condiciones. Si una cinta se desintegra mientras se digitaliza, ya sabes lo que puede pasar. O, la tercera razón, más específica de episodios, es que puedes ver algo como ‘Mid-South dura 42 minutos’ porque se transmitió durante una hora en algún canal, pero este otro episodio dura 31 minutos. Quizás había un video musical que era imposible de cubrir, o un lenguaje inapropiado, o algo que simplemente no valía la pena mantener en ese episodio, por lo que era más fácil recortarlo«.

Una de las grandes bibliotecas era World Class Championship Wrestling, que pertenecía a la familia Von Erich, y se concretó un acuerdo en 2005. DiPietro comparte la realidad de intentar preservar material de los años 80 y las condiciones con las que se enfrentaron:

«Mis amigos que trabajaban en la biblioteca fueron a Texas a revisar el archivo de World Class cuando fue adquirido. Kevin Von Erich tenía simplemente cajas de cartón llenas de cintas en varios formatos almacenadas en un granero en el rancho de Fritz. Si alguna vez has estado en Texas, sabes cómo es el clima allá. Así que tener cajas de medios en un granero durante quién sabe cuánto tiempo hizo que algunas de esas cintas se desintegraran en cuanto se colocaron en las máquinas. También hubo otras cosas, como la historia de cómo se encontró ‘The Last Battle in Atlanta.’ Muchas veces grababan encima de material para ahorrar dinero. Por ejemplo, Mid-Atlantic grababa un mes completo de programas en un carrete de dos pulgadas y luego lo reutilizaba seis meses después».

