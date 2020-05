Con 45 años de edad, y 17 de carrera, el veterano Christian nunca pudo triunfar en WWE de manera individual, más allá de un pequeño reinado como Campeón Mundial de Peso Crucero WWE, que fue de transición y que estuvo rodeado de lesiones. Aunque hay que decir que junto a Edge, su carrera como equipo fue bastante exitosa. Una de las razones por las cuales no pudo triunfar a lo grande en WWE, según él mismo, como lo reveló en una reciente entrevista para After the Bell con Corey Graves.

► Christian no triunfó en WWE

"Fue difícil hace la transición a luchar solo. Realmente me costó mucho, por que en las luchas de parejas hay una mentalidad diferente. Seguía pensando como si todavía tuviera pareja, porque ese tipo de luchas tu ego y tu individualismo debe desaparecer para que el equipo realmente funcione. No puedes pensar: 'Oh, yo soy el tipo principal de este equipo'. No puedes ser así; tienes que ser un igual y siento que Edge y yo teníamos eso.

"Cuando nos separamos, tenía la mentalidad de las luchas de parejas, así que cuando trataba de imaginar las luchas pensaba de esa manera. Puse mucha presión sobre mí, tal vez demasiada. Me costaba adaptarme, no tenía confianza en mí mismo luchando solo. Y una vez que tu confianza se va... es duro.

"Tuve una gran oportunidad con el Campeonato Intercontinental. Pero creo que no me hizo ningún favor el no haber cambiado realmente en nada en como era el Christian en equipo y el Christian en solitario. Lucía como el Christian de E&C. Perdí la oportunidad de cambiar esa parte de mí y ser diferente y comenzar a ser aceptado como algo diferente fuera de eso".