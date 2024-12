¿Por qué Chris Jericho es el «King of New York»?

Chris Jericho adoptó recientemente el apodo «King of New York» como Campeón Mundial de ROH durante su rivalidad con Matt Cardona camino a Final Battle, donde retuvo el título; no tuvo mucho tiempo para festejar ya que enseguida comenzó a atacar a «The Complete» junto a Big Bill y Bryan Keith pero entonces Bandido hizo su regreso para detenerlos. Lamentablemente, no se podrá ver pronto al luchador mexicano retando al cinturón porque entonces sufrió una nueva lesión.

► King of New York

Pero sigamos con Jericho y su nuevo sobrenombre -también usa «The Nueve» en referencia a las nueve veces que ha ganado un título mundial- porque mientras hablaba recientemente en Gabby AF el veterano dio a conocer que nació simplemente como una sugerencia que alguien le hizo, sin revelar quien, y le pareció divertido que de esa manera pudiera molestar a la gente de Nueva York:

«Con King of New York, cuando me lo sugirieron, inmediatamente fui a Amazon y busqué merchandising de Nueva York«, explica el campeón, rompiendo el kayfabe para admitir que la idea del personaje es, en gran parte, molestar a los verdaderos neoyorquinos. «Pensé que podría divertirme mucho con esto, como siendo este idiota despistado que cree que es un gran neoyorquino, pero hace todas estas cosas que los neoyorquinos reales nunca harían.»

«Veo el otro lado de la moneda: es como un desafío; hagamos esto lo mejor posible», añade, señalando que siempre ha sido su lema personal dejarse guiar por la historia en lugar de ser quien lleva la historia a un lugar al que no quiere ir. «Si la historia está donde necesita estar, te llevará allí, y todo lo que tienes que hacer es ser lo suficientemente inteligente para darte cuenta de eso y simplemente seguir adelante.»