¿Por qué Cena vs. Lesnar abrirá WWE Wrestlepalooza?

La contraprogramación más ambiciosa de WWE hasta la fecha, Wrestlepalooza, llega hoy en pos de opacar All Out 2025 de AEW. Y aunque los Élite, como hicieran con All In: Texas, adelantaron el inicio de su PPV a las 3 pm ET, su última hora seguramente se solape con el arranque de ese nuevo «premium live event» del otrora Imperio McMahon, programado para las 7 pm ET.

Por tanto, durante cerca de 60 minutos, WWE y AEW convergerán sobre la misma franja temporal. Y mientras Tony Khan poco menos que confirmó el «Hangman» Page vs. Kyle Fletcher por el Campeonato Mundial AEW como estelar de All Out 2025, dado que la lucha de duplas con Adam Copeland, Christian Cage y FTR abrirá la velada, John Cena vs. Brock Lesnar abrirá Wrestlepalooza.

Así, la compañía busca minar todo lo posible la exposición de All Out 2025 con un movimiento inusual: situar su punto más mediático como «opener» y no como «main event», cuando se supone que la última lucha de un show debe ser la de mayor notoriedad, sirviendo de colofón y gran clímax. En cualquier caso, WWE se guarda un buen as en la manga al programar para Wrestlepalooza el regreso competitivo de AJ Lee, acompañada de CM Punk, quienes irán contra Becky Lynch y Seth Rollins. Considerando la también gran mediaticidad de este choque, probablemente suponga el estelar.

► Cartel de WWE Wrestlepalooza

Les recuerdo todo el menú que presenta hoy WWE Wrestlepalooza, a celebrarse desde el Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis (Indiana, EEUU). No se pierdan la cobertura en directo que SUPERLUCHAS hará de esta función, al igual que de AEW All Out 2025.

WRESTLEPALOOZA is going to be 🔥 Stream ESPN’s inaugural Premium Live Event THIS SATURDAY at 7PM ET on the ESPN app! https://t.co/kzS0cxoAzD pic.twitter.com/mrcVwsfHAb — WWE (@WWE) September 16, 2025