El nombre real de Bron Breakker es Bronson Rechsteiner y es hijo de Rick Steiner y sobrino de Scott Steiner. Desde que hizo su debut ha estado en el aire la pregunta de por qué no utiliza este importante apellido. No tanto porque lo necesite, pues además de que ha demostrado con creces que no es así, los fans jóvenes de WWE no conocerán tanto a los Steiner Brothers como para que eso les influyera. Pero, ¿por qué no Bron Steiner? De ello estuvo hablando Shawn Michaels en una reciente entrevista con comicbook.com.

► Shawn Michaels, Bron Breakker y el apellido Steiner

“Creo que Bron va a tener un éxito increíble sin importar cómo quieras llamarlo.

“Es un joven muy brillante, talentoso e increíblemente maravilloso. Diré esto, creo que ahora hemos establecido bastante bien a Bron Breakker. Pongámoslo de esta manera: lo que queríamos era asegurarnos de que no estábamos huyendo (del apellido) y pretendiendo que no está ahí. Y creo que eso es lo que lo ayudó, creo que hizo que la transición a un nuevo nombre y personaje fuera un poco más fácil.

“No fingimos que no estaba allí y que él no era un Steiner al sacar a su padre y hacer referencia a quién era y de dónde venía. Creo que eso lo ha hecho un poco más fácil”.

¿Os gustaría más que Bron Breaker fuera Bron Steiner en la WWE?