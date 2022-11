Por qué Bandido ha firmado con AEW y no con WWE

Antes de que Bryan Alvarez revelara que WWE había pedido el número de teléfono de Bandido después de su combate contra Chris Jericho en el episodio de Dynamite del pasado 28 de septiembre, seguramente McMahonlandia intentó hacerse con el mexicano, pues entre el cese de operaciones de Ring of Honor y la firma oficial del «Most Wanted» con AEW transcurrieron diez meses.

Y es que el interés de WWE por Bandido se remonta a 2018, poco antes de que el lagunero decidiera recalar en ROH, donde tuvo un buen recorrido, consiguiendo el título de tercias y el máximo título varonil. Véase, ROH y AEW se interpusieron en el camino de WWE a la hora de fichar a Bandido.

En mayo de 2020, Bandido confesó a Más Lucha la gran diatriba a la que entonces hizo frente.

«El contrato de WWE lo guardo como un buen recuerdo, lo tengo en mi cajón. Llegó a mí casa, estaba a nada de firmarlo, pero pensé bastante las cosas, había metas que hacer antes de llegar a WWE y por el momento yo les dije que no […] Yo tenía los contratos de Ring of Honor, All Elite Wrestling y WWE en la mesa para escoger el que yo quisiera. Es algo que pocos pueden tener la dicha».