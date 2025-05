Por qué Alberto Del Río quedó libre de cargos en 2021

La controversia sobre la venta de AAA a WWE y sus potenciales consecuencias para la lucha libre mexicana quedó un tanto eclipsada esta semana… por otra polémica derivada: Alberto del Río vuelve a guardar vínculo con WWE.

Y sin demasiada demora tras conocerse tal noticia, Lucha Libre Online, medio que dirige Hugo Savinovich, publicó esta suerte de panegírico sobre la figura de «el Patrón».

«Alberto Del Río no tiene convicción alguna en su contra. Alberto Del Río no cometió ningún delito. El sistema judicial de Estados Unidos, uno de los más fuertes en el mundo, no encontró delito en su contra. Alberto Del Río está libre de drogas. Alberto Del Río solo vive para cuidar de sus hijos posterior a que la madre de sus hijos partió de este universo terrenal. No hay convicción. Salió libre de todo. Maduró. Se reinventó. Está en una forma física de respeto. Tiene un resumé sólido. Tiene muchas ganas de aportar al crecimiento de la lucha libre mexicana. Ha llenado arena tras arena desde que es la cara de AAA. Todos los talentos que han trabajado con él se sienten seguros al igual que la producción. Al final del día, es un hombre inocente. No lo decimos nosotros. Lo dice el sistema judicial de Estados Unidos. Dejen la guerra mediática en su contra de una vez. Este es el único individuo que hizo un media tour con toda la prensa y respondió todas y cada una de las preguntas que se le hicieron, por más incómodas que fueron. Todo el mundo merece una nueva oportunidad. Dejen que lleve al pan a la mesa de sus hijos, quienes solo lo tienen a él en sus vidas».

► El «inocente» Del Río

Cabe recordar el bagaje que tiene el actual Megacampeón AAA, pues parece que su imagen responde a una campaña de descrédito por parte de ciertos medios. Y no, responde a una realidad penal.

Del Río fue detenido en San Antonio (Texas, EEUU) en mayo de 2020, luego de que una exnovia lo acusara de continuadas palizas y vejaciones, entre otras lindezas, con el pretexto de haberle sido infiel. Cuando ella lo negó, Del Río presuntamente comenzó a golpearla y la obligó a bailar mientras llevaba cierto vestido, amenazándola con secuestrar a su hijo y abandonarlo en mitad de una carretera si lloraba. A continuación, según lo declarado por la víctima, esta fue atada para que Del Río la violara durante horas, valiéndose además de algunos objetos. Los oficiales de policía que tomaron nota de tal declaración pudieron constatar que la denunciante tenía marcas y heridas visibles en su cuerpo; lesiones certificadas por médicos legistas en su momento.

Como resultado, cuatro cargos de agresión sexual en segundo grado y un cargo de secuestro agravado mediante, lógicamente hubo juicio (y una efímera estancia en prisión previa a cambio de 50 mil dólares) que tras posponerse un par de veces, acabó fijado para diciembre de 2021. Sin embargo, en una audiencia previa, se expuso que el caso no podría seguir adelante porque un testigo clave se había ausentado. Por ello, Del Río quedó libre de todos los cargos.

Y aquí cabe aclarar que ser liberado de cargos no necesariamente significa que una persona sea inocente. Una absolución significa que el juez o jurado no encontraron pruebas suficientes para condenar al acusado, pero no implica que la persona no haya cometido el delito.

Un servidor no busca aquí reabrir el caso ni señalar la culpabilidad de Del Río, pero desde la plataforma que me ofrece SUPERLUCHAS, creo era necesario este recordatorio.