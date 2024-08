El pasado viernes, Mike Johnson de Pro Wrestling Insider reportó que AJ Styles estaba programado para hacer su regreso a WWE en la edición de SmackDown de esa noche, aunque no se sabía qué rol iba a jugar en el show.

Sin embargo, el regreso al ring de Styles no se dio, y el mismo Johnson reveló la razón detrás de esto. Recordemos que Styles no lucha en un show televisivo de WWE desde el 15 de junio, cuando no pudo quitarle el Campeonato Indisputable WWE en un I Quit Match a Cody Rhodes, en el evento premium Clash at the Castle 2024 desde Gasglow, Escocia.

► Este habría sido el motivo pro el cual AJ Styles no regresó a WWE en el pasado SmackDown

Según reporta Pro Wrestling Insider, Triple H se habría dado cuenta de que todos los planes creativos para el show ya estaban finalizados y no había espacio al regreso de AJ Styles en el pasado show, por lo que decidieron que no era el momento adecuerdo para traerlo de regreso.

Styles no solo no apareció en el show, sino que no estuvo ni siquiera ne la arena. Eso sí, se dice que el regreso de AJ St yles a la programación televisiva de WWE es inminente, pues estaría de regreso justo a tiempo para iniciar una nueva rivalidad de cara a Bash in Berlin 2024.

Recordemos que Styles volvió al ring el pasado 13 de julio, venciendo a Naomichi Marufuji en el PPV NOAH Destination 2024, y desde entonces, hizo 3 House Shows más con WWE, pero no ha vuelto a la televisión.