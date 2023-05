¿Por qué AEW eligió emitir Collision los sábados?

Tony Khan estuvo hablando de la decisión de que AEW Collision se emita los sábados y no otro día de la semana en la reciente conferencia de medios antes de Double or Nothing. No fue ninguna sorpresa la elección, fuera cual fuera el día habría habido dudas sobre si era la más adecuada. Obviamente, el lunes con WWE Raw no iba a ser. El martes con NXT tampoco, aunque recordemos que fue la marca amarilla la que se mudó para no seguir compitiendo. El miércoles tampoco pues tienen AEW Dynamite. El jueves tienen ROH y está IMPACT. Y el viernes tienen AEW Rampage y está WWE SmackDown. Esto hablando únicamente de programas de lucha libre.

► ¿Por qué Collision los sábados?

Vamos con la respuesta del presidente All Elite:

“Creo que el sábado por la noche es el mejor momento para eventos en vivo y para vender boletos. Cuando surgió esta oportunidad, me emocioné mucho y, como puedes ver, hemos reservado grandes arenas, empezando por el United Center y otros lugares estupendos después de eso. El ambiente que se crea los sábados por la noche es perfecto para eventos en vivo y para que la gente salga y compre boletos. Creemos que es una gran oportunidad y una de las razones por las que me entusiasmé tanto cuando nos hicieron la oferta para AEW Collision“.

