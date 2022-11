A lo largo de la historia de Impact Wrestling, varios de los grandes talentos han llamado a la promoción su hogar. Sin embargo, hay un nombre que se encuentra entre los más importantes: AJ Styles. «The Phenomenal One», fue cinco veces Campeón del Mundo en Impact, antes conocida como Total Nonstop Action o TNA. Considerado uno de los miembros originales de la compañía, AJ Styles la abandonó en 2014, pasando a trabajar con varias compañías independientes además de New Japan Pro-Wrestling, antes de firmar con WWE en 2016, pero ¿Por qué abandonó AJ Styles TNA?

► Los motivos del adiós a TNA

Después de estar con Impact durante 12 años, muchos se preguntaron por qué Styles se iría. El luchador tocó este tema cuando habló con el locutor de WWE Corey Graves en su podcast «After The Bell», explicado:

«Cuando trabajé en TNA, la razón por la que eso se vino abajo es porque querían que hiciera la misma cantidad de trabajo pero querían que aceptara menos dinero. Y no sentí que eso fuera correcto, porque siempre hice todo lo mejor que pude. Representé bien a TNA, ¿y ahora van a cortarme porque cometí errores? No es así como funciona. Cuando trabajas duro, se supone que debes ser recompensado por ello».

Continuando en su conversación con Corey Graves, AJ Styles pasó a hablar sobre cómo su lealtad fue cuestionada por algunos fanáticos. Se centró en un fan en particular que le atacó en otro podcast.

«Todo esto es un negocio. Así es como mantengo a mi familia. La lealtad solo puede llegar hasta cierto punto y créanme: cuando no estás haciendo el trabajo en el ring o donde sea que te necesiten, ¿dónde está la lealtad ahí?».

«The Phenomenal One» continuó expresando su decepción por las críticas de lealtad que se vertieron contra él, diciendo:

«Ellos tienen que hacer lo que es mejor para su negocio, y yo tengo que hacer lo que es mejor para el mío. Soy muy leal cuando tengo un contrato con una empresa. Así que me molestó mucho que ‘él’ cuestionara si podía tener éxito fuera de TNA y dónde estaba mi moral en cuanto a que debía ser leal a una compañía que me ayudó a empezar«.

AJ Styles debutó en WWE en el Royal Rumble de 2016, ganando el Campeonato Mundial WWE dos veces y manteniéndolo durante un tiempo combinado de 511 días. En la actualidad se ha vuelto a aliar con viejos amigos como Gallows y Anderson para «refundar» The O.C. y tienen una rivalidad en liza con The Judgment Day, al no querer AJ Styles alinearse con éstos. Hay quien reclama una última oportunidad para Styles por el Campeonato antes de un retiro que está ya en el horizonte, pero AJ sigue tranquilo, paso a paso y parece disfrutar de esta nueva historia.