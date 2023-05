Por primera vez en cuatro años, wXw volverá a UK

SUPERLUCHAS lo viene avisando. Esta semana, el foco de la actualidad luchística no estará únicamente en Norteamérica (con Under Siege el día 26, Night of Champions el día 27, NXT Battleground y Double or Nothing el día 28) y Japón (con la final del Best of the Super Juniors el día 28). También en Europa. Concretamente, en Londres.

Porque además de una nueva entrega del torneo Super Strong Style 16 de PROGRESS (días 27, 28 y 29), sobre la capital inglesa recalará wXw, promotora que no pasaba por allí desde 2019, cuando en enero de aquel año realizó Road To 16 Carat Gold 2019: London.

Desde The Dome, el sábado 27 wXw tiene previsto celebrar el evento We Love Wrestling #46, donde convergerán habituales de la casa germana y talentos que suelen tener en las islas británicas su escenario regular de trabajo. Así, veremos a Shigehiro Irie defender el Campeonato Mundial Unificado wXw ante Luke Jacobs, entre otros encuentros.

Seguidamente, comparto el cartel hasta ahora anunciado.

CAMPEONATO MUNDIAL UNIFICADO WXW: Shigehiro Irie (c) vs. Luke Jacobs

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS WXW: Arrows of Hungary (c) vs. Elijah Blum y LSG

CAMPEONATO SHOTGUN: Laurance Roman (c) vs. Gary Jay

Michael Oku vs. Peter Tihanyi

Charlie Morgan vs. Maria de la Rosa

Norman Harras vs. Anil Marik

► Shigehiro Irie, campeón y caballo de batalla

A continuación, recojo los resultados del más reciente evento de wXw, FAN 2023, que tuvo lugar el pasado sábado desde el Turbinenhalle 2 de Oberhausen (Alemania), y donde Shigehiro Irie protagonizó defensa de su oro; la cuarta en apenas dos meses. Allí, Michael Oku hizo su debut sobre wXw.