No ha desaprovechado TNA la ocasión, a través de su web oficial, para dar cuenta del acontecimiento histórico que se vivirá dentro de apenas dos semanas, concretado ayer durante WWE NXT.

Todo se detonó al concluir el estelar del reciente TNA Rebellion, con la sorpresiva aparición de Williams atacando a Hendry, quien acababa de retener dicha correa ante Ethan Page y Frankie Kazarian. Desde entonces, el tira y afloja interpromocional ha ido in crescendo, hasta lo sucedido anoche en NXT, donde WIlliams sacó a Hendry de su combate por equipos y a posteriori este hizo que el estadounidense perdiera sus opciones de ser nuevo retador al máximo cetro de la marca dorada.

Hendry tendrá así el séptimo compromiso titular de su ostentación, iniciada el pasado enero en el PPV Genesis. Mientras, Williams se estrenará como retador por la máxima corona de TNA.

Todo, cuando 48 horas antes tendrá lugar Under Siege, y allí, Joe Hendry y Elijah harán equipo para enfrentarse a Trick Williams y Frankie Kazarian. Una suerte de previa para Battleground.

Además, WWE Battleground abrió su menú con otros dos encuentros más. He aquí lo que por ahora presenta la siguiente gran cita de NXT.

HISTORY.

For the first time ever on a WWE PLE, The @ThisIsTNA World Championship will be on the line when @joehendry defends against @_trickwilliams at #WWEBattleground! 🙌#WWENXT pic.twitter.com/EuGKULuMcu

— WWE (@WWE) May 7, 2025