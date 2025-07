Desde su victoria sobre Kira en Fantasticamania México, el pasado mes, Red Velvet no ha vuelto a calzarse las botas. Este lapso no tendría por qué resultar alarmante, pues la gladiadora sólo ha disputado 11 combates en lo que llevamos de año. Pero ahora, sabemos que se encuentra lesionada.

Durante el «media call» de AEW All In: Texas realizado hoy, Tony Khan ha dado la noticia.

«Con la lesión de Red Velvet, si bien es algo con lo creo va a poder lidiar, no podrá defender, debido a la lesión, el campeonato femenil televisivo en Supercard of Honor. Daré cuenta de esto con un título interino. Debido a que Red Velvet no podrá competir, se coronará a una Campeona de Televisión ROH interina en Supercard of Honor. La situación provocó cierta demora en el inicio del torneo por el Campeonato Femenil Puro, porque, francamente, mucha de la gente que lucha por el título interino también estará en liza en el torneo por el Campeonato Femenil Puro. Creo que Red Velvet estará de vuelta en cuestión de semanas, tal vez un par de meses como mucho».

Khan no ofreció más detalles sobre quiénes contenderán por alzarse Campeona Mundial de Televisión ROH interina. La más reciente defensa de Red Velvet se produjo durante el episodio de ROH on HonorClub del pasado 1 de mayo, ante La Catalina. Mediante tal decisión, ya que en ningún momento Khan menciona el término «vacancia», el reinado de Velvet, cuyo inicio se dio hace casi un año, no se interrumpe.

► Cartel de Supercard of Honor

Les recuerdo cómo luce el menú que presenta ROH Supercard of Honor 2025, evento previsto para este viernes 11 de julio desde el Esports Stadium de Arlington (Texas, EEUU).