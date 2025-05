Por fin, MJF formará parte de The Hurt Business

En la más reciente edición de AEW Dynamite, vimos cómo, por fin, luego de semanas y semanas y de mucho insistir, MJF logró su cometido de ser aceptado como nuevo miembro del grupo The Hurt Business, buscando revitalizar su carrera en AEW.

En el backstage, Renee Paquette entrevistó a MJF. Ella le preguntó sobre obtener un «sí» por parte de The Hurt Syndicate. MJF respondió que se convertirán en un «dragón de cuatro cabezas» y que será inevitable que él se corone como Campeón Mundial AEW una vez más.

Renee luego le preguntó si había considerado qué pasaría si le dijeran que no, y MJF quedó sin palabras. En ese momento, MVP y The Hurt Syndicate aparecieron y le dijeron a MJF que era imprescindible que se reuniera con ellos en el ring después de su combate ante Dante Martin y Darius Martin de Top Flight.

Después del combate, la paliza sobre Dante continuó hasta que Dustin Rhodes y Sammy Guevara aparecieron para detenerlos, corriendo hacia ellos y emitiendo un posible reto por el Campeonato Mundial de Parejas AEW.

Esto fue interrumpido por la llegada de CRU, con Action Andretti enfrentando a los Campeones Mundiales en Parejas de ROH. El público les pidió que se callaran mientras Lio Rush se dirigía a los campeones en el ring. Rush dijo que CRU quería una oportunidad por los títulos, pero Dustin le respondió que no iban a saltarse la fila.

La confrontación fue interrumpida por MVP, quien les dijo que podían enfrentarse en Collision y que los ganadores obtendrían su oportunidad por el Campeoanto Mundial de Parejas AEW. MVP luego pidió al público que se quedaran, ya que MJF finalmente recibiría lo que se merece al regresar.

Dustin Rhodes and Sammy Guevara are calling their shot, but CRU wants to jump the line!

