En septiembre pasado, WWE oficializó en su sitio web oficial la llegada a la compañía de Jorge Bolly, más conocido como El Hijo del Fantasma, uniéndose en aquel entonces a una remesa de fichajes liderada por Austin Theory para ponerse a trabajar de inmediato en el Performance Center.

No obstante lo indicado, El Hijo del Fantasma no había tenido ninguna lucha desde que que llegó a entrenar a Orlando, lo cual es raro teniendo en cuenta que firmó contrato hace varios meses. En su momento, Dave Meltzer indicó que el motivo se debía a una lesión en su rodilla, lo cual podría explicar tal situación, considerando que la última vez que vio acción en un cuadrilátero fue en el mes de agosto en un evento en Monterrey con Nación Lucha Libre.

A pesar de que el veterano luchador mexicano estuvo en el estante por mucho tiempo, finalmente Hijo del Fantasma debutará en la marca amarilla, ya que ha sido anunciado para luchar este sábado 15 de febrero en un evento en vivo de NXT. Así lo confirmó el propio luchador en su cuenta de Twitter:

Finally!!!! #OhLaLaTime Mexico’s greatest export… see ya this Saturday in Fort Pierce!!! Bring your #ohLaLaGame @WWENXT pic.twitter.com/m6m9yntyEk

— El Hijo del Fantasma (@hijodelfantasma) February 13, 2020