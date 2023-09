¿Por fin harán las paces Cris Cyborg y Dana White?

La campeona del peso pluma femenino de Bellator, Cris Cyborg, dice que las cosas se han arreglado entre ella y el presidente de UFC, Dana White.

Cyborg regresará a Bellator para defender su título de 145 libras contra Cat Zingano en Bellator 300. Ella no ha luchado en MMA desde una victoria por decisión unánime sobre Arlene Blencowe en abril de 2022.

La relación de Cyborg con los jefes de la UFC, y específicamente con White, ha sido complicada en la última década. Ella ha criticado repetidamente a White y a otros en la compañía por su manejo de las últimas peleas de su mandato.

La separación de Cyborg de la UFC aumentó aún más las tensiones entre ella y White, aunque las cosas podrían haber dado un giro a mejor después de una reciente charla.

► Cris Cyborg comparte una breve y amistosa conversación con Dana White

Durante una reciente entrevista con Marc Raimondi de ESPN, Cyborg dio a entender que las cosas están en términos cordiales entre ella y White.

«Le pregunté a Dana si estaba bien ver a mi amiga [en el UFC Apex], ‘Deseo que te vaya bien’, y me dijo ‘Está bien Cris, no hay problema’«, dijo Cyborg. «Ya le perdoné, todo lo que pasó. Ahora soy mayor y no le guardo rencor… diferentes maneras de vivir, pero le deseo lo mejor, eso seguro.»

Después de que White se viera envuelto en la polémica tras abofetear a su mujer en un clip viral, Cyborg no tardó en reaccionar al respecto. Aseguró que White inició el altercado al agarrar agresivamente a su mujer en una fiesta de Nochevieja en México.

Cyborg ganó el título vacante de peso pluma femenino de la UFC al derrotar a Tonya Evinger en UFC 214. A continuación, defendió el cinturón contra Holly Holm y Yana Kunitskaya antes de caer ante Amanda Nunes en el UFC 232.

Se esperaba una revancha entre Cyborg y Nunes después de UFC 232 antes de que White afirmara que Cyborg no quería la pelea. Ella entonces criticó a White por mentir, y ella se separó después de una victoria en su próxima pelea en UFC 240.

La relación entre Cyborg y White ha tenido muchos altibajos, aunque parece que las dos han resuelto algunas de sus disputas más de cuatro años desde su última pelea en UFC.