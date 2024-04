Por esto WWE despidió a Von Wagner y Xyon Quinn

De manera sorpresiva, el pasado viernes, WWE decidió despedir a Von Wagner y Xyon Quinn, entre otras Superestrellas WWE como Xia Li, Veer Mahaan, Sanga y Jinder Mahal. Y ahora, se ha podido saber el motivo detrás de lo que llevó al despido de Wagner y Quinn, quienes llegaron a WWE como figuras con un potencial muy prometedor.

Quinn y Wagner habían estado causando sensación como parte de NXT, pero eso no fue tomado en consideración cuando la promoción decidió despedirlos. Dave Meltzer del Wrestling Observer Newsletter informa que estos luchadores eran considerados como luchadores del elenco estelar de WWE, aún cuando luchaban en NXT.

► Dave Meltzer da detalles de los despidos de Von Wagner y Xyon Quinn en WWE

Dado que estos llamados talentos del elenco estelar no estaban siendo utilizados en ninguna marca estelar, se tomó la decisión de despedirlos.

Esto, en un caso similar a lo que ocurrió con Mustafa Ali, quien fue despedido luego de que WWE dijera que era un talento que debía estar haciendo cosas en el elenco estelar y no en NXT, ganando una gran cantidad de dinero en NXT, una marca que no brinda tanto beneficio económico a WWE como Raw y SmackDown. Esto fue lo que señaló Meltzer:

«Lo único que sé de esto es que fue una decisión del elenco estelar. Aunque no estaba trabajando en el elenco estelar, sino que estaban trabajando en NXT, técnicamente, eran parte del elenco estelar. Fueron considerados luchadores del elenco estelar y como no se estaban usando en el elenco estelar, por lo tanto, se tomó la decisión de despedirlos.

«Básicamente, sintieron que ambos llevaban un año siendo luchadores que estaban bajo contrato con el elenco estelar y no los habían usado y ya había pasado un año y no lo iban a usar en meses cercanos. Y si no te van a usar, te van a despedir».

A pesar de ser mejor conocidos por sus carreras en WWE NXT, tanto Wagner como Quinn tuvieron apariciones esporádicas en el elenco estelar. Wagner, bajo su nombre real Cal Bloom, fue utilizado como talento de mejora en Raw y SmackDown en 2020 y, como Von Wagner, apareció en WWE Main Event años después.

Quinn, de manera similar, fue utilizado como talento de mejora en el elenco estelar antes de ser llevado a NXT. Al igual que Wagner, había estado haciendo apariciones en WWE Main Event antes de ser despedido. Su última lucha fuera de NXT fue en el SmackDown del 1 de marzo de 2024, en una derrota ante Bron Breakker.

Tampoco se les dio la opción de acabar su contrato de nivel elenco estelar con WWE y regresar a un contrato de nivel luchador de NXT.

Al ser Wagner y Quinn considerados parte del elenco estelar, entonces es probable que estén sujetos a una cláusula de no competencia de este nivel. Mientras que el talento de NXT que es despedido solo tiene que esperar 30 días para volver a luchar en tora empresa, los del elenco estelar tienen que esperar 90 días. Esto significa que aquellos despedidos serán agentes libres a finales de julio de 2024.