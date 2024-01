Por esta razón Vince McMahon todavía está enojado con The Undertaker

Varias veces hemos reportado aquí en SÚPER LUCHAS, cómo Vince McMahon quería hacer que The Undertaker rompiera su personaje, y se riera. Uno de los intentos más famosos fue cuando, después de un show televisivo, el propio McMahon hizo su versión del movimiento giratorio en la lona llamado Spinaroonie, de Booker T.

E invitó a Undertaker, entocnes como el American Bad Asss, a hacerlo. Pero Undertaker se mantuvo en personaje y no cayó en la tentación. Ahora, en la más reciente edición de su podcast Six Feet Under with Mark Calaway, The Undertaker reveló que a día de hoy, McMahon todavía está enojado con él porque no quiso hacer este paso de breakdance, como sí lo hicieron The Rock, Triple H y el propio McMahon. Estas fueron sus palabras:

► El famosos Spinaroonie que Vince McMahon sí hizo, y The Undertaker no

«Esto surge bastante seguido. Le molesta un montón. Déjame decirte, me ha sacado canas verdes en un montón de ocasiones, y ha jugado muy bien sus cartas, pero nunca logró que me mandara un Spinaroonie.

«Esa es la única zanahoria que puedo ponerle adelante. Por más absurdo que suene, eso lo fastidia. Quiero decir, él es el jefe, ¿no? Consigue todo lo que quiere, y el hecho de que no pudiera hacer que me aventara el Spinaroonie, creo que lo mantiene despierto en la noche. Como, ‘No pude lograr que lo hiciera’, y fue un gran esfuerzo intentarlo».