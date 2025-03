No sabemos cuándo se quedará contenta Anthem, pues un año después del despido de Scott D’Amore continúa la «reestructuración» de TNA, como si sus dirigentes se empeñaran en tumbar las pocas piezas que verdaderamente aportaban algo al producto.

Caso de Gail Kim, figura clave tras bambalinas junto a D’Amore desde que Anthem adquiriera TNA, despedida ayer sin que la multinacional expusiera un motivo. Según el comunicado que emitió a posteriori Carlos Silva, presidente de Anthem Sports Group, era «evidente» que TNA necesitaba hacer ajustes en su estrategia de negocio. Pues bien, por las reacciones generadas entre la comunidad luchística, prescindir de Kim no está siendo una buena estrategia de negocio.

► El «Efecto Kim»

Scott D’Amore acaparaba casi todos los elogios públicos de parte de los talentos, pero la consideración hacia Gail Kim en vestidores era similar. No obstante, antes de asumir el rol de agente y productora, venía de ser la luchadora más condecorada en la historia de TNA; credenciales bastante legítimos.

Como ya hemos comentado, que la otrora Impact Wrestling siga constituyendo un gran escenario para la lucha femenil se debe en buena parte a Kim, quien, como ejemplo no demasiado lejano, consiguió tras una mera conversación con Naomi convencer a esta de firmar por la promotora en 2023. Una Naomi que acabaría convirtiéndose en nexo fundamental para que hoy TNA y WWE caminen juntas.

Y si el cese de D’Amore provocó la marcha de Gisele Shaw, Mike Bailey o Josh Alexander, el cese de Kim ya se hace notar.

Fightful publica hoy que un talento (del que no se ofrece la identidad) prevé, molesto por lo sucedido a Kim, no renovar su contrato con TNA. Otro dice no estar en «shock», ya que al parecer Kim venía expresando su descontento creativo e intentando promover mejoras en el producto. Según el medio que comanda Sean Ross Sapp, Carlos Silva informó personalmente a Kim de su cese, y la única razón que le dio fue que Anthem estaba haciendo cambios. Silva es actualmente el gran señalado entre el personal de TNA, que lo culpabiliza de tales despidos.

Mientras, algunos talentos han expresado anónimamente estar inquietos ante la posibilidad de correr la misma suerte que Kim, si bien no se ha hablado de que esa «reestructuración» vaya a dejar en la calle a algún competidor. TNA, parece, prefiere dejarles la iniciativa…