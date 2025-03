Por culpa de Hulk Hogan, AJ Styles se fue de TNA

A lo que Styles respondió con inspirado acento.

«Contrataron a Hulk Hogan, Eric Bischoff, y creo que Eric estaba tratando de hacer lo correcto, de ver dónde estábamos en cuanto a atraer más ojos hacia nosotros, de que estábamos creciendo. Desafortunadamente, no salió como se suponía que debía salir, perdimos mucho dinero.

«Creo que en ese momento estaba un poco molesto con Hogan porque pensaba: ‘¿Por qué no habla sobre TNA? ¿Por qué no nos está ayudando? No está promocionando nada, su libro o lo que sea que tenía en ese momento en los shows’. Nunca habló de TNA. Estaba molesto, pero ahora me doy cuenta de que creo que le daba vergüenza. Le avergonzaba hablar de eso, así que no lo hizo.

«Y creo que Dixie [Carter] estaba tratando de hacer algunas cosas, pero ellos seguían chocando, así que todo se vino abajo. Cuando eso pasó, perdieron mucho dinero. Y cuando perdieron mucho dinero, esperaban que yo aceptara un recorte salarial.

«Mi contrato estaba por terminar, fue un recorte del 60% para un tipo que había estado allí 12 años y que no había hecho nada más que un buen trabajo en TNA.

«Y ellos no dijeron: ‘Bueno, habrá menos fechas de trabajo’. No dijeron eso. No era un 60% menos de fechas, era lo mismo, el mismo número de viajes y todo.

«Así que pensé: ‘Esto no está bien. Solo por principios, ya no puedo estar aquí’. Y creo que ellos esperaban que de todos modos me quedara.

«Recuerdo que fue el día antes de Acción de Gracias, John… ¿Cómo es el apellido de Big John? Trabaja para WWE ahora… Lo siento, John, ya no recuerdo tu apellido. De todas formas, Big John me llamó y me dijo: ‘Oye, estoy en la casa de un amigo celebrando Acción de Gracias’, y luego me dijo: ‘Queremos que dejes el campeonato en el próximo show’. Y yo dije: ‘Está bien, no hay problema’.

«Porque creo que ellos esperaban que yo dijera: ‘Espera un segundo, firmaré’. Pero yo pensaba: ‘No voy a hacer esto con ustedes. ¿Quieren que pierda? No hay problema, puedo perder, y luego encontraré la forma de salir adelante’.

«Y al final, el tiempo fue perfecto. En ese momento no lo sabía, tenía un poco de miedo porque, después de dejar TNA, si no trabajaba, no ganaba dinero. Así es como funciona esto.

«Así que no podía lesionarme. Y por unos tres meses, antes de empezar en New Japan, estaba trabajando duro, moviéndome mucho. Pero luego llegó Japón y todo explotó. Una vez más, fue cuestión de tiempo».