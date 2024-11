En el reciente episodio de SmackDown, Legado Del Fantasma encaró a LA Knight para desafiarlo por el Campeonato de los Estados Unidos, lo cual derivó en que uno de sus miembros, Humberto Carrillo, se enfrentara al hombre del «Yeah». Después de una dura batalla, LA Knight se aseguró la victoria y retuvo su título. Sin embargo, su celebración se vio interrumpida cuando Shinsuke Nakamura apareció, vestido todo de negro, y atacó a Knight, dejándolo tendido en el ring.

► Regreso de Shinsuke Nakamura se planeó desde hace varias semanas

Sin duda, los fanáticos no vieron venir a Shinsuke Nakamura, y las noticias sobre su regreso curiosamente no se habían filtrado. No obstante, Sean Ross Sapp señaló en Fightful Select que el regreso de Shinsuke Nakamura había sido planeado durante varias semanas, aunque no figuraba en los resúmenes internos, pero estaba en el guión.

La aparición reciente de Shinsuke Nakamura en SmackDown marcó su regreso a las pantallas después de una larga ausencia. El último combate en vivo del japonés fue el 16 de octubre de 2024, en un evento en vivo de la WWE en Manchester, Inglaterra, donde perdió ante LA Knight en un combate por el Campeonato de los Estados Unidos. Sin embargo, Nakamura había estado desaparecido de la televisión durante un tiempo prolongado antes de eso, y su último combate televisado se llevó a cabo el 22 de abril de 2024 en Monday Night Raw RAW, donde perdió ante Sheamus. Luego de esta aparición, solo había participado en combates no televisados, por lo que no estaba lesionado.

Habrá que ver qué plan tiene WWE para Shinsuke Nakamura, quien imperceptiblemente cambió de marca; no obstante, una rivalidad con LA Knight luce interesante.