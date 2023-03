Algunos creen que la perfección está reservada para los humanos. Caso de Dutch Mantell, quien, sin tacto alguno, no dudó en señalar a Ridge Holland por la dolencia que todavía provoca la inactividad de Big E, apenas dos semanas después de producirse.

«Es descuidado en el ring. No me extraña la lesión de Big E. Este tipo no tiene talento para estar en la posición en la que está ahora mismo. No quería sacarlo a colación, pero Ridge Holland no está listo. Hace cosas que puedes darte cuenta que no tiene la experiencia necesaria para hacerlas. No sé qué ven en él. Tal vez otro tipo inglés al que poner junto a Sheamus, es lo único que supongo. Ni siquiera habla bien».

► El infame recordatorio

Recientemente se cumplió un año de aquel desafortunado accidente, y a modo de recordatorio, parece que algunos energúmenos que se hacen llamar seguidores siguen el discurso de Dutch Mantell. Esto quiso expresar el propio Holland vía Twitter.

Death threats. Threats to my family. Lobbying for me to lose my job. Being labeled as racist. Great stuff 👍🏻 keep ‘em coming. — Ridge Holland (@RidgeWWE) March 13, 2023

«Amenazas de muerte. Amenazas a mi familia. Haciendo campaña para que pierda mi trabajo. Siendo etiquetado como racista. Genial, seguid así».

Ayer, bajo entrevista con TMZ, Big E dio una intranquilizadora actualización sobre su estado, seguramente encendiendo la llama de dichos energúmenos.