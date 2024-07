Ponzinibbio critica a los jueces tras derrota en UFC Denver

Una vez más, Santiago Ponzinibbio se encontró en el lado equivocado de una lectura de decisión dividida. El sábado pasado, Ponzinibbio (29-8 MMA, 11-7 UFC) fue superado por puntos por Muslin Salikhov (20-5 MMA, 7-4 UFC) en una decisión dividida que se llevó a cabo en el evento co-principal de UFC on ESPN 59.

Ponzinibbio, al igual que muchos en línea, pensó que hizo lo suficiente para que le levantaran la mano y se va de Denver decepcionado por el arbitraje esa noche.

“Hola amigos. Estamos en el aeropuerto esperando nuestro vuelo de regreso y hay una sensación amarga. Tuvimos un gran campamento, así que me llevo algunas cosas conmigo. Creo que pude desempeñarme bien e hicimos un buen trabajo como equipo a pesar de la altitud y otros factores como pequeñas lesiones y esas cosas. A pesar de todo eso, tuvimos una buena actuación, tanto yo en la jaula como el equipo en la parte exterior.

“Creemos que ganamos la pelea. Al menos tuvimos dos rounds sin faltas. En muchos lugares de MMA que se especializan en esto, la mayoría de la gente me dio dos rounds y algunos incluso tres. Pero bueno, siempre que vamos a los jueces, así es como me va. Si no noqueo a mi oponente, las decisiones no son a nuestro favor. Mantengo la cabeza en alto y sigo avanzando. Soy un luchador en la jaula y en la vida. Seguiré luchando”.

Tres de las últimas cuatro derrotas de Ponzinibbio han sido por decisión dividida. El veterano peso welter de 37 años actualmente tiene un récord de 1-4 en sus últimas cinco peleas.