Ponzinibbio aspira a acabar con Rodríguez en UFC en ESPN 67

El peso welter de UFC Santiago Ponzinibbio no está seguro de qué esperar cuando viaje a Des Moines, Iowa por primera vez, pero sabe que estará listo para una pelea derribadora y arrastrada si es necesario.

En lo que será su segunda pelea del año, Ponzinibbio (30-8 MMA, 12-7 UFC) se enfrenta a Daniel Rodríguez en UFC on ESPN 67 el 3 de mayo. El evento se llevará a cabo en el Wells Fargo Arena, que según la información que ha recibido, podría ser uno de los pocos puntos de interés en la ciudad.

«Nunca he estado en este lugar. Les preguntaba a los presentes qué había allí, y me dijeron que no había mucho que hacer, pero que iba a pelear«.