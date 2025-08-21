El legendario Hulk Hogan falleció el pasado 11 de agosto, a sus 72 años de edad, y parece ser que hay algo raro en su muerte. Y es que, en las últimas horas, se ha confirmado que la policía sigue investigando las causas del fallecimiento de Terry Gene Bollea.

Y es que, en las últimas horas, fuentes policiales le revelaron a TMZ Sports que se está investigando la muerte de Hulk Hogan, pues se sugiere que este podría haber sido víctima de negligencia médica.

► Se investiga las causas de la muerte de Hulk Hogan

Según un informe policial del Departamento de Policía de Clearwater, Florida, un terapeuta ocupacional se encontraba en la casa de Hogan en Florida, cuando este dejó de respirar.

El terapeuta informó a los agentes que acudieron al lugar que el nervio frénico de Hogan supuestamente fue «cortado» durante una operación reciente, aunque no está claro si se trató de una cirugía de corazón o de cuello. El nervio frénico es crucial para la respiración, ya que estimula el diafragma.

Fuentes informaron a TMZ Sports que la esposa de Hogan, Sky, fue quien dio la alarma cuando dejó de respirar, ya que The Hulkster no sufrió un episodio de contracción del pecho. La llamada al 911 se realizó en ese momento.

Pues bien, horas después de publicada la noticia, el Departamento de Policía de Clearwater confirmó a TMZ en un comunicado de prensa que la investigación por la muerte de Hogan continúa, debido a una posible mala praxis en su cirugía o en sus cuidadores tras la cirugía, algo que está por determinar. Esto dice el comunicado de prensa:

«Hemos estado en comunicación con miembros de la familia —incluyendo a su hijo, Nick Hogan, y a su hija, Brooke Hogan—. La naturaleza única de este caso nos ha exigido entrevistar a múltiples testigos y solicitar registros médicos de varios proveedores, y nuestros detectives continúan en ese proceso. Todo esto toma tiempo. La familia Hogan ha estado agradecida por nuestros esfuerzos y por la comunicación que hemos mantenido con ellos».