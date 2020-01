La que se ha liado entre Paige y Triple H después de una reciente broma de este. Utilizando la vida sexual de la ex luchadora, que lamentablemente para ella ha sido de conocimiento público en el pasado, el Jefe de Operaciones de WWE bromeó con que quizá tiene hijos por el mundo sin saberlo. Probablemente no pensó que iba a armarse el revuelo que se ha armado, pero lo ha hecho, de eso no cabe duda. El luchador no solo fue respondiendo con dureza por la ex Campeona de las Divas, sino también por su novio.

Y si eso fuera todo… Pero muchos fans están dando su opinión al respecto, además de profesionales de la industria. Ahora destacamos a Nikki Bella, que conoce a la perfección tanto a una como al otro después de años compartiendo empresa con ellos. La también ex luchadora ha dejado un recadito a la Gran E para que ayuden en todo lo posible a buscar la igualdad entre hombres y mujeres.

We will never see the true change in equality if we just see them as storylines. Change in a company starts from the top. Our leaders help set the example. For us women we need all the help we can get. Help with respect from our co workers and fans. We are all one. One love. ❤️N

— Nikki & Brie (@BellaTwins) January 13, 2020