Poirier ve claro el próximo enfrentamiento para Pimblett

Dustin Poirier cree que Paddy Pimblett es indiscutiblemente uno de los mejores pesos ligeros después de dominar y finalizar a Michael Chandler en UFC 314 .

El excampeón interino Poirier (30-9 MMA, 22-8 UFC) fue analista de escritorio para ESPN el sábado pasado cuando Pimblett (23-3 MMA, 7-0 UFC) se enfrentó a Chandler (23-10 MMA, 2-5 UFC) en su pelea coestelar y le propinó una sangrienta victoria por nocaut técnico en el tercer asalto en el Kaseya Center de Miami. Aunque «The Baddy» tuvo su cuota de apoyo, el enfrentamiento representó un claro avance en la competencia, y sus detractores no estaban seguros de si lo superaría.

Resulta que Pimblett pasó la prueba con gran éxito y se colocó firmemente entre los mejores en la categoría de 155 libras.

« Es de fiar. ¿Cómo puedo negarle algo más? Chandler es un tipo duro. No creo que Chandler luciera bien. Tuvo un buen primer asalto, derribó a Paddy, lo azotó con una llave de muñeca contra la reja, casi lo ganó por poco, pero después de eso se vio decaído. Se veía pesado de pies. Se veía exhausto. Como dije en la mesa: cada persona tiene un kilometraje diferente, cuando las cosas empiezan a bajar el ritmo, las ruedas empiezan a tambalearse. Quizás ahora sea su momento, pero solo él lo sabe».

Poirier, de 36 años, no quiere restarle importancia al desempeño de Pimblett cuestionando demasiado la carrera de Chandler. Admite que le guarda rencor a su ex oponente, Chandler, a quien venció por sumisión en UFC 281 en noviembre de 2022. Poirier prefiere reconocerle a Pimblett lo que se merece.

“ Definitivamente creo que Chandler no lució muy bien, pero no le quito mérito a la actuación de Paddy. Paddy salió, perdió el primer asalto, salió con confianza y conectó buenos golpes contra Chandler. Luego lo derribó. ¿Quién hubiera imaginado que Paddy iba a derribar a Chandler de esa manera, dominarlo y dominarlo? Paddy es un crack”.

Poirier planea retirarse después de su próxima pelea, que se rumorea tendrá lugar este verano. Sin embargo, si se quedara más tiempo, afirmó que Pimblett sin duda sería un oponente realista y valioso dado lo que ha logrado.

Pero viendo que eso no está en juego, Poirier dijo que le gustaría mucho ver a Pimblett enfrentarse a otro de sus antiguos oponentes, Dan Hooker, que viene de una racha de tres victorias consecutivas.

“Era un prospecto. Ahora es un contendiente. Hay que tomarlo en serio. No es que Chandler no fuera una gran pelea, pero su próxima tiene que serlo. Como (Mateusz) Gamrot, Arman (Tsarukyan), (Charles) Oliveira… tras bambalinas, tengo el talento, así que no puedo contemplarlo y solo peleo una vez más, pero para mí, como aficionado, lo enfrentaría con Dan Hooker. Sería una pelea increíble. Es una pelea divertida. La preparación será divertida. Dan se pondrá de pie e intercambiará golpes con él. Dan tiene buena defensa contra los derribos en el suelo. Esa es la pelea, creo”.