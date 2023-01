Poirier ve a McGregor ganador ante Chandler

Dustin Poirier cree que el golpe de Conor McGregor es demasiado preciso para Michael Chandler que los maneje. Chandler (23-8 MMA, 2-3 UFC) ha estado haciendo campaña para dar la bienvenida a McGregor (22-6 MMA, 10-4 UFC) de regreso al octágono, una idea a la que el presidente de UFC, Dana White, está abierto.

McGregor no ha competido desde que se rompió la pierna en una derrota por nocaut técnico ante Poirier en julio de 2021 en lo que fue su segunda derrota consecutiva ante “The Diamond”.

Habiendo terminado con ambos hombres, Poirier (29-7 MMA, 21-6 UFC) ve a McGregor dándole a Chandler un momento difícil de pie.

“Yo preferiría a Conor. Creo que Chandler es muy golpeable, el momento de Conor. Ya veremos con el despido, también. Podría ser un factor importante para Conor. Pero, sí, elegiría a Conor todavía en este. El bateador de Chandler. Conor es más largo que él. Chandler se ralentiza.

“Sabes que si él lucha duro para evitar el golpe con Conor, disminuirá un poco la velocidad y estará más frente a Conor y podrá ser tocado. Pondría dinero en Conor si la pelea sucede. No es que pueda; no puedo apostar No puedo apostar MMA”.

Poirier viene de una victoria por sumisión sobre Chandler en UFC 281, que les valió a ambos la Pelea de la noche. El ex campeón interino de peso ligero no está seguro de quién será el próximo, pero está buscando una pelea que lo emocione.