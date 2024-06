Poirier revela lesiones sufridas en pelea con Makhachev

Dustin Poirier estará recuperándose durante bastante tiempo luego de su última apuesta por el título indiscutible de peso ligero en UFC 302 .

“The Diamond” se enfrentó cara a cara con el campeón de peso ligero Islam Makhachev durante más de cuatro asaltos antes de ser sometido por un estrangulamiento de D’arce en el quinto asalto del evento de pago por evento UFC 302 en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey.

A medida que avanzaba la pelea, el daño se acumulaba en Poirier. Su nariz empezó a sangrar progresivamente y mencionó que se lastimó la pierna durante una secuencia de lucha.

El miércoles, Poirier reveló numerosas lesiones en una publicación en las redes sociales después de recibir una evaluación de salud completa.

Nose is broken bad, rib is broken and my ACL is partially torn.

FIGHT LIFE ⚔️

— The Diamond (@DustinPoirier) June 5, 2024