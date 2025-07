Poirier: «El retiro fue una decisión acertada»

Dustin Poirier no se arrepiente de haberse alejado de las MMA después del UFC 318.

Poirier (30-10 MMA, 22-9 UFC) no tuvo un final de ensueño tras perder por decisión unánime ante Max Holloway (27-8 MMA, 23-8 UFC) por el título de la BMF en la pelea estelar del sábado en el Smoothie King Center. Sin embargo, eso no significa que Poirier no esté agradecido por la experiencia de haber tenido su pelea de retiro en su estado natal, Luisiana.

«Me siento contento. Sí, me siento contento y feliz con mi carrera. Ojalá anoche hubiera sido un poco diferente, pero así es la lucha, y la pasé muy bien, disfruté del cariño y aprecié a todos. Ver toda la energía positiva… ha sido una trayectoria increíble, una carrera increíble. ¡Qué experiencia! He aprendido muchísimo en estos años de lucha. Estoy muy agradecido».

Al principio, Poirier cuestionó las tarjetas de puntuación de los jueces, pensando que al menos había ganado los rounds 2 y 4.

«Al repasar la pelea y pensar inmediatamente en lo que acababa de pasar, pensé que ya había hecho suficiente. Pensé que ya había hecho suficiente. Y luego regresé y lo observé; lo que uno siente y experimenta allí, y lo que uno ve como un tonto desde fuera, son dos cosas distintas. Puedo verlo ganando asaltos, lanzando con más fuerza, conectando golpes al cuerpo, despegando en los asaltos. Así que lo que vi fue diferente a lo que sentí».

Poirier y Holloway no ganaron la Pelea de la Noche, lo que sorprendió a Holloway, pero «El Diamante» está contento de que su último baile haya sido otra batalla campal. Poirier demostró seguir siendo competitivo al máximo nivel, pero notó algo que le hizo sentir que retirarse fue la decisión correcta.

«Solo quería una batalla más, y me la dio. Creo que ahí, entre asaltos, mientras hablaba con mi entrenador de boxeo, sentí que podría haberme arriesgado más, pero al mismo tiempo intentaba protegerme, y nunca antes había peleado así. Siempre me arriesgaba para conectar los golpes fuertes, y en esta ocasión no lo hice, y quizás eso sea señal de que tomé la decisión correcta. Autopreservación, llegar sano y salvo a casa con mi familia, ese tipo de cosas».