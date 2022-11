Dustin Poirier está de vuelta en una trayectoria ascendente en la división de peso ligero después de su victoria por sumisión sobre Michael Chandler en UFC 281.

Poirier (29-7 MMA, 21-6 UFC) agregó a su currículum decorado de UFC el sábado cuando eliminó al tres veces campeón de Bellator Chandler (23-8 MMA, 2-3 UFC) en el tercer round de su pelea de peso ligero en Madison. Square Garden, que lo devolvió a la columna de victorias después de su derrota en la pelea por el título ante el entonces campeón Charles Oliveira en diciembre de 2021.

Después de no alcanzar un título indiscutible de UFC por segunda vez, Poirier tuvo un despido de 11 meses durante toda su carrera. Admitió que eran aguas difíciles de navegar, pero lo superó y entregó con una victoria en Fight of the Night cuando finalmente dio un paso atrás en el octágono.

“Tuve 11 meses para sentarme y sentir una derrota. Estuve tratando de conseguir peleas todo el tiempo, pero no salió nada. Nada se materializó. No estoy seguro de quién fue la culpa. Pero estaba entrenando en casa sentado en esa derrota por el campeonato. Duele. Me impulsó a mejorar y venir aquí y obtener la ‘W’”.

El entrenador y mentor de Makhachev, Khabib Nurmagomedov, sugirió que Poirier pelee contra Beneil Dariush en la misma cartelera de UFC 284, y aunque Poirier no está seguro de que la fecha encaje perfectamente, ve el enfrentamiento con Dariush (22-4-1 MMA, 16 -4-1 UFC) como lógica.

“Ese es uno que tiene mucho sentido. Beneil se ganó sus galones y eliminó a algunos tipos duros y se ha visto muy bien haciéndolo. Ya veremos. No estoy en contra. En última instancia, depende de la UFC y el plazo de cuándo quiero regresar. … Creo que es un gran enfrentamiento. Creo que se merece un enfrentamiento difícil”.