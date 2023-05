Poirier anticipa ‘guerra’ en revancha vs Gaethje

“The Diamond” se enfrentará a “The Highlight” en la pelea estelar del UFC 291, que se celebrará en julio. Además, ambos lucharán por el campeonato ceremonial ‘BMF’ de la promoción. El título se puso en juego por última vez en 2019, cuando Jorge Masvidal derrotó a Nate Diaz en UFC 244 para reclamar el oro.

El evento principal de pago por evento de la exhibición de peso ligero es en realidad una revancha. En abril de 2018, Poirier y Gaethje protagonizaron una de las mejores peleas del año. Al final, fue ‘The Diamond’ quien se llevó la victoria por nocaut en el cuarto asalto. Cinco años después de su combate inicial, están listos para tener una revancha.

Dustin Poirier habló de la revancha contra Justin Gaethje en una reciente aparición en The MMA Hour con Ariel Helwani. Allí, el excampeón interino de peso ligero de UFC añadió que espera una pelea similar contra ‘The Highlight’.

Además, Poirier añadió que si los aficionados no están entusiasmados con su revancha con Gaethje, no deben ser un fan de MMA. Dada su increíble primera salida, es realmente difícil argumentar en contra de la idea.

► Dustin Poirier habla de la revancha UFC 291 contra Justin Gaethje

“Si esta pelea no te emociona, no eres un fanático de los deportes de combate“, declaró Dustin Poirier en una entrevista reciente en The MMA Hour. “¿Sabes? Apaga YouTube ahora mismo, deja de ver este programa. Esta pelea es para la que voy a coger el gorro de guerra, sé a lo que voy”.

Y continuó: “Es un choque frontal y no me voy a apartar. Eso es esta pelea y eso es lo que quiero. Eso me excita, hombre, me pone las pilas ahora mismo”.