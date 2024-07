Poirier a Chandler: «No eres uno de nosotros»

Dustin Poirier no se anduvo con rodeos cuando se dirigió a Michael Chandler. Poirier (30-8 MMA, 22-7 UFC) sometió a Chandler en un combate de primera en noviembre de 2022, que fue la última vez que se vio a Chandler en acción. Poirier acusó a Chandler de intentar hacer trampa durante su pelea y parece que todavía tienen mala relación.

Después de perder contra el campeón de peso ligero Islam Makhachev en UFC 302, Poirier pensó en retirarse. Sin embargo, se retractó de esa idea y admitió que todavía siente esa necesidad . Al escuchar el cambio de opinión de Poirier, Chandler le disparó.

“No, gracias” – hombre retirado… estamos bien».

El mensaje de Chandler (23-8 MMA, 2-3 UFC) enfureció a Poirier.

“¿Quién diablos es ‘nosotros’?. Acabas de llegar, amigo. No eres uno de nosotros. No eres ‘nosotros’. He estado aquí. ‘Somos buenos’. ¿Quiénes son ‘nosotros’? Bienvenido a la UFC, amigo. Tienes una victoria en la UFC.

“Él no es uno de nosotros. He estado haciendo mis pinitos en la UFC desde enero de 2011. Él acaba de llegar. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Está hablando en nombre de la división de peso ligero? Muscle Milk Mike necesita relajarse”.

Chandler tenía previsto recibir a Conor McGregor en la pelea estelar de UFC 303 a finales de junio, pero McGregor se retiró debido a una lesión. Su pelea aún no se ha reprogramado y muchos piensan que Chandler está perdiendo el tiempo al esperar. Poirier comprende la dificultad de la situación de Chandler.

“Está arriesgándose a perder la pelea si alguna vez se materializa. Pero si entra allí y pierde contra alguien más, ¿le darán esa oportunidad de nuevo contra Conor? Si acepta otra pelea, ¿Conor seguirá adelante y aceptará una pelea diferente también? La recompensa de vencer a Conor McGregor, financieramente y solo para tu carrera, vale la pena la espera. Pero si nunca la obtienes, estás desperdiciando muchos años y no eres un hombre joven.

“Estos años son muy importantes. No sé cómo es él. Estoy seguro de que tiene gente inteligente a su alrededor que lo ayuda con sus acuerdos. No sé cómo está estructurado su contrato. Pero si sucede y él hizo lo correcto en el final, se le pagará y él y su familia estarán bien. Pero si no sucede, estás desperdiciando muchos años y, en este juego, envejecemos rápido”.