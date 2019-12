En varias ocasiones se ha hablado de una posible reunión de Beer Money Inc en WWE, aunque en realidad Robert Roode y James Storm nunca coincidieron en esta empresa. El primero de ellos, que ahora mismo se encuentra suspendido, entró al Imperio McMahon en 2016. Un año antes, su amigo realizó dos apariciones en el mismo, disputando dos combates en NXT. Pero nunca alcanzó un acuerdo con la compañía. Aún así, en estos cuatro años ha hecho alguna insinuación de que podría hacerlo en el futuro.

🤔…. That would make for some Glorious BeerMoney. And a lot of Merch MONEY 😂 https://t.co/lLAOHmTRp5 — James Storm (@JamesStormBrand) June 5, 2018

— Traigan de vuelta Beer Money. —… Eso daría como resultado un Glorious BeerMoney. Y mucho DINERO por mercancía.

► ¿Podría reunirse Beer Money Inc en WWE?

Esta publicación lahizo Storm a mediados del año pasado y recientemente ha hecho una nueva, mostrándose interesado en reunir al equipo dentro del gigante del entretenimiento. Para su lamento, para lamento de todos los que querrían ver de nuevo a la pareja que tanto éxito tuvo en TNA, no existe ningún indicativo de que eso pueda ocurrir pronto.

Up to the POWERS that be 👍 — James Storm (@JamesStormBrand) December 29, 2019

— ¡Por favor, que se haga realidad! ¡Es uno de mis equipos favoritos de todos los tiempos! — Está en manos de los que mandan.

Por otro lado, WWE lanzó recientemente un video de cinco apariciones sorpresivas en la marca amarilla, siendo la número uno la del propio Storm. Esto es sorprendente porque hablamos también de otros luchadores como Rob Van Dam o Sheamus, pero la empresa decidió incluirlo a él en el primer puesto. Y ya sabemos que cuando el mandamás quiere mandar un mensaje a veces usa este tipo de videos.

► ¿Dónde quedó Beer Money Inc?

Este equipo no se junta desde el 19 de marzo de 2016, cuando perdieron el Campeonato Mundial de Parejas TNA en un episodio semanal.

La primera vez que formaron dupla, curiosamente, fue también un día 19, pero de junio de 2007. Aunque entonces no se trataba de un equipo, sino de una asociación ocasional. Beer Money Inc no nacería hasta un año después, cuando se encontraban en rivalidad con The Motor City Machine Guns.

Pasarían ocho años juntos durante los cuales tuvieron cinco reinados como Campeones Mundiales de Parejas TNA. Tiene el récord de número de reinados, como también The Wolves. Es más, Storm es el luchador que más veces en la historia ha sostenido este título, con 7, mientras que Roode es el segundo, con 6. Y su equipo está segundo en la lista de campeones durante más días combinados, siendo los primeros LAX, que actualmente son conocidos como Proud ‘N’ Powerful, en AEW. ¿Podrían acercarse a un éxito similar en WWE?