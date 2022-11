¿Podría volver Vince McMahon a WWE?

Tras más de cuatro meses, las pesquisas sobre los pactos de silencio de Vince McMahon han concluido sin que se estime que el veterano promotor vaya a afrontar consecuencias serias, pese a constituir en teoría un delito de malversación.

La pregunta que muchos se hacen entonces es si «Vinnie Mac», una vez transcurrido un tiempo prudencial, retomará sus funciones como mandamás de WWE, desdiciéndose del anuncio de su retiro el pasado julio. Y es que dentro del documento compartido por la empresa a tenor de sus resultados financieros del tercer cuarto del 2022, cierto extracto da de qué hablar.

«Vincent K. McMahon, el ex presidente de la junta directiva y director ejecutivo, que renunció a todos sus cargos con la compañía el 22 de julio de 2022, controla una importante mayoría del voto en las acciones de circulación (‘Mr. McMahon’). Mediante la importante propiedad de nuestras acciones de Clase B, Vince McMahon puede de facto ejercer control sobre nuestros asuntos ».

Pues bien, la importante incógnita queda resuelta vía Fightful, medio que según sus fuentes consultadas, expone que Vince McMahon permanecerá al margen de esos asuntos de WWE.

«Otro empleado que lleva tiempo en WWE dijo que aunque de inicio tenían sus dudas y miedos sobre la salida de McMahon y que pudiera volver rápidamente, ya no es el caso . Llegaron a decir que la gente al cargo lo vería como un gran paso atrás para la compañía, y que el documento de hoy [por ayer] sugirió incluso más confianza para aquellos que creyeron que la salida de McMahon sería un golpe para la compañía».

«Un portavoz de WWE fue contactado para que comentara al respecto y dijo que Vince McMahon había ‘terminado del todo’ y no regresaría a los roles que fueron tomados por Triple H y otros . Más allá, otro alto cargo de WWE dijo que la moral en WWE durante los últimos meses ha sido la más alta que han visto en la década que llevan por allí.

Mr. McMahon is LIVE now on #SmackDown pic.twitter.com/70PrPjgvi3