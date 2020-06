¿Podría tener Io Shirai un manager? La oferta está ahí

Quizá sorprenda a algunos que esta sea la pregunta que surge ahora que se ha convertido en la reina de la marca amarilla pero.. ¿Podría tener Io Shirai un manager? Antes es imposible no hablar de cómo unas horas atrás venció tanto a Charlotte Flair como a Rhea Ripley para coronarse como Campeona NXT. La luchadora japonesa alcanza el oro por primera vez desde que es una Superestrella WWE, consiguiendo la victoria más importante de esta nueva etapa de su carrera. Ahora queda ver qué tipo de reinado tiene, si puede unirse a la lista de mejores dueñas del título.

En espera de ver qué ocurre el miércoles en televisión, continuemos con la pregunta mencionada. Porque la campeona no ha dicho nada, tampoco se trata de un informe que saliera a la luz, o de una insinuación por parte de la empresa. O puede que sí que haya una parte de esto último. El caso es que Robert Stone acaba de hacer una publicación en Twitter poniendo sobre la mesa una oferta a la nacida en Japón.

Just woke up and saw @shirai_io won the title. I definetly wanna set up a meeting. DM me your what’s app info and when I get WiFi lets make magic.

— #RobertStoneBrand (@RobertStoneWWE) June 8, 2020