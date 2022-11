Survivor Series WarGames ha sido todo un éxito tanto en lo relativo a calidad luchística como a venta de boletos así que no faltan quienes se estén preguntando cuál es el futuro de las WarGames, si se convertirán en una tradición de Survivor Series o incluso si tendrán su propio evento premium. De ello estuvo hablando Triple H en la conferencia de prensa posterior.

► Triple H y el futuro de WarGames

«Creo que ya veremos (sobre si WarGames será una tradición de Survivor Series). Funcionó increíblemente bien esta noche, fue muy emocionante, veremos cómo va. En el proceso de mirar el calendario general de año a año y ver dónde van y terminan las cosas, creo que esta noche fue muy exitosa, por lo que me hace sentir positivo. Veremos a dónde nos lleva el futuro.

«Podría ser (sobre WarGames como un evento individual). Tuve la sensación de que Hell in a Cell es una de esas cosas que es una gran ocasión. Si desafías a alguien al final de algo, puedes desafiarlo a Hell in a Cell. Escucho esta especulación entre los fanáticos sobre Hell in a Cell, Money in the Bank, Elimination Chamber, tal vez esas cosas deberían desaparecer. Tuve un punto culminante de mi carrera, (Mick) Foley y yo nos desafiamos en Hell in a Cell. Cuando dices: ‘Te desafío a Elimination Chamber con otros cinco muchachos’, no funciona. Lo mismo: ‘Te desafío a Money in the Bank’. Hay una diferencia ahí. Creo que tenemos que reevaluar todo eso, tenemos que mirar eso, y realmente estamos mirando el calendario general y diciendo: ‘¿Cuál es el mejor lugar para poner esto? ¿Cuál es la mejor manera de entretener a nuestros fans?’. Lo que tiene más sentido, uno tras otro. No es diferente a mirar un evento y decir: ‘Este combate tiene que cumplir’, pero no puede restar valor al resto del evento. Es todo el arco de la historia de lo que estamos haciendo en este momento. Está en el aire, pero es algo en lo que pensamos«.

¿Os gustaría que WarGames fuera un evento de WWE?