¿Podría nacer AEW: Ring Of Honor? Tony Khan habla

El fundador y presidente de All Elite Wrestling, Tony Khan, adelantaba hace aproximadamente un año la posibilidad de relanzar Ring of Honor como AEW: ROH:

«Reconozco que AEW está en la cima de la lucha libre profesional. La marca ROH podría beneficiarse aún más de esta asociación. No creo que sea algo descabellado o sacrílego decir que sería beneficioso para la marca ROH si la licenciara o sublicenciara bajo AEW ROH. No creo que eso sea una locura o algo malo; creo que sería bueno para todos. La gente vería más la conexión que existe entre las promociones y lo que estamos buscando. No es para nada una locura pensar que Ring of Honor podría ser televisado en la familia Warner Brothers Discovery. ¿Tendría Ring of Honor mucho más valor como AEW Ring of Honor? Sí, probablemente. Creo que he llegado a esa conclusión en cuanto a la presentación. Eso podría significar una integración más cohesiva de la promoción en el tejido de lo que ya estamos haciendo, pero de una manera que no afectaría las cosas«.