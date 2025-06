Podrás jugar como Shaquille O’Neal en WWE 2K25

La leyenda de la NBA e icono mundial de los deportes y el entretenimiento Shaquille O’Neal será pronto un personaje jugable en el videojuego WWE 2K25. WWE Games anuncia que será parte del paquete DLC «Dunk & Destruction«, el cual será lanzado el 25 de junio. O’Neal «vuelve a los rings» de la empresa desde que luchara en la Andre The Giant Memorial Battle Royal en WrestleMania 32. No es el único jugador o exjugador de basket en el juego ya que también participa Tyrese Haliburton, quien actualmente compite en las Finales de la NBA con Indiana Pacers contra Oklahoma City Thunder.

Shaquille O’Neal’s not just dunking, he’s dropping elbows from the top rope!

Who’s ready to play as him in #WWE2K25‘s Dunk & Destruction Pack 🔜 #NBA @SHAQ pic.twitter.com/owhZgCYJAA

— #WWE2K25 (@WWEgames) June 16, 2025