¿Podrán verse en directo los PPV de AEW a través de Max?

2025 debería ser un año de crecimiento para AEW, cuando Max comience a ofrecer los shows de la empresa. Una nueva era en la casa Élite cuyo debut se promociona como «la madre de todas las transmisiones simultáneas».

Durante Full Gear 2024, se confirmó que el episodio de Dynamite del próximo 1 de enero (bajo la denominación «Fight For The Fallen») será el primero en emitirse, además de vía TBS, vía Max. Asimismo, si bien no hay oficialización, la entrega de Collision de esa misma semana haría lo propio, como parte del acuerdo que AEW y Warner Bros. Discovery renovaron dos meses atrás.

Un contrato donde igualmente se estipula que los eventos de pago por visión irán incluidos en el catálogo de Max, aunque según el comunicado emitido entonces, sólo se verían inicialmente bajo demanda, sin una fecha concreta de cuándo podrán seguirse en directo.

Sin embargo, algunos seguidores vienen compartiendo que AEW All In: Texas, previsto para el 12 de julio, sí podrá verse en directo a través de Max, tras cierta publicación realizada por un usuario de SquaredCircle (foro de Reddit). Esta enlaza a una noticia de Fightful, donde se recogen las declaraciones de Tony Khan ayer durante el «Countdown» de la venta general de boletos para dicho PPV, y como puede comprobarse, en ningún momento el mandamás de AEW hace tal afirmación.

The BIGGEST #AEW event of the year will go down in TEXAS with #AEWAllInTexas at @GlobeLifeField in Arlington, TX on Saturday, July 12th, 2025!



Be a part of history – get your tickets NOW!

🎟️ https://t.co/TEJsHbDvsL pic.twitter.com/LVwfDO8s4l