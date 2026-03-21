Poderoso Castagnoli; inicia al adiós del rudo número uno y más

Es viernes y nos reencontramos en “Mirada Semanal CMLL” el resumen con la información más importante surgida del Consejo Mundial de Lucha Libre.

► Mirada Semanal CMLL

Estamos a poco más de mitad de mes y el Consejo Mundial de Lucha Libre llega a “Homenaje a Dos Leyendas 2026” su magno evento del primer tercio del año. Los eventos de las sedes Puebla y Guadalajara ya se llevaron a cabo, donde el público se entregó al homenajeado Satánico.

Claudio Castagnoli logró su quinta defensa de su brillante reinado; Hechicero pidió una nueva oportunidad de contender por el cetro, esperando traer el cetro a casa.

No dilatemos más y vamos a los…

► Resultados

• Viernes Espectacular de Arena México – 13/marzo/2026

La cuarteta integrada por Tessa Blanchard, La Magnífica, Lluvia y La Jarochita se quedó con la victoria tras superar a Persephone, Zeuxis, Keyra y Olympia.

Flip Gordon, Esfinge y Xelhua se llevó el triunfo en el evento especial al imponerse a Bárbaro Cavernario, Yutani y Gran Guerrero.

Con una espectacular plancha, Atlantis Jr. derrotó a Vegas Depredador y selló la victoria para la tercia que completaron Titán y Templario, ante la impotencia de Volador Jr. y Ángel de Oro por no poder evitar el resultado.

El dominio continúa: Claudio Castagnoli se impuso a Último Guerrero y defendió con éxito (y polémica) el Campeonato Mundial Completo del CMLL, reafirmando su reinado en la Arena México.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Match Relámpago: Shockercito venció a Full Metal (9:23)

2) Magia Blanca, Rey Pegasus, Tornado vencieron a El Gallero, Espanto Jr., Raider (17:37)

3) La Jarochita, La Magnifica, Lluvia, Tessa Blanchard vencieron a Keyra, Olympia, Persephone, Zeuxis (11:26)

4) Esfinge, Flip Gordon, Xelhua vencieron a Bárbaro Cavernario, Gran Guerrero, Yutani (11:08)

5) Atlantis Jr., Templario, Titán vencieron a vencieron a Ángel de Oro, Vegas Depredador, Volador Jr. (13:18).

6) Campeonato Mundial de Peso Completo CMLL: Claudio Castagnoli © venció a Último Guerrero (17:04).

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• Sábado de Arena Coliseo – 14/marzo/2026

La intensidad del combate favoreció a Zeuxis y Keyra, quienes superaron a Tessa Blanchard y La Catalina en un vibrante enfrentamiento de Amazonas

La coordinación de Dragón Rojo Jr., Dragón de Fuego y Dragón Legendario marcó la diferencia para que Los Dragones superaran a Akuma y Los Gemelos Diablo, conocidos como Las Bestias del Diablo.

Cuando el cronómetro agonizaba, Neón encontró el momento exacto para lanzarse con su espectacular lance espacial y derrotar a Yutani a solo ocho segundos del límite en el Match relámpago.

Tras un intenso combate triangular en el que también intervino El Galeón Fantasma, Los Guerreros impusieron condiciones en los momentos decisivos para superar a Los Infernales.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Inquisidor y Poseidón vencieron a Eléctrico y Obek (12:44)

2) Relevos Increíbles: Cancerbero, Pantera Jr., Rey Cometa vencieron a Brillante Jr., El Audaz, Espanto Jr. (12:57).

3) Keyra y Zeuxis vencieron a La Catalina y Tessa Blanchard (12:44)

4) Dragón de Fuego, Dragón Legendario, Dragón Rojo Jr. vencieron a Akuma, Gemelo Diablo I, Gemelo Diablo II (16:17).

5) Match Relámpago: Neón venció a Yutani (9:52).

6) Gran Guerrero, Stuka Jr., Último Guerrero vencieron a Averno, Euforia, Mephisto and Barboza, Difunto, Furia Roja (20:26).

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• Domingo Familiar de Arena México – 15/marzo/2026

La contundencia de Persephone, Keyra y Candela marcó el rumbo del evento especial al superar a Tessa Blanchard, Marcela y Skadi en una batalla de Amazonas.

La ofensiva ruda fue constante y determinante: El Valiente, acompañado por Euforia y Stuka Jr., superó a Flip Gordon, Star Black y Star Jr. tras dominar gran parte del encuentro.

La batalla terminó en polémica cuando Ángel de Oro recurrió a un recurso ilegal para derrotar a Esfinge, arrancándole la máscara en los momentos decisivos.

Así, El Luchador de 24 Kilates selló la victoria al lado de Volador Jr. y Bárbaro Cavernario, dejando con la derrota a la tercia integrada por Titán, Atlantis Jr. y el propio Faraón que Rige, que exigió un mano a mano.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Match Relámpago: Alexius venció a Kamelot

2) Calavera Jr. I, Calavera Jr. II, King Rex vencieron a Espíritu Negro, Prometeo, Rey Cometa

3) El Cobarde, El Hijo de Stuka Jr., Felino Jr. vencieron a Arkalis, Rayo Metálico, Stigma.

4) Candela, Keyra, Persephone vencieron a Marcela, Skadi, Tessa Blanchard

5) Euforia, Stuka Jr., Valiente vencieron a Flip Gordon, Star Black, Star Jr.

6) Ángel de Oro, Bárbaro Cavernario, Volador Jr. vencieron a Atlantis Jr., Esfinge, Titán

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• Lunes Clásico de Arena Puebla – 16/marzo/2026 – ***Homenaje a Dos Leyendas (Puebla)***

Stigma y Xelhua se adueñaron del triunfo en un duelo en relevos sencillos de México contra Japón ante Yutani y Okumura.

El Satánico se despidió de la Arena Puebla recibiendo una estruendosa ovación en un homenaje donde se reconoció su trayectoria y a Don Salvador Lutteroth González. El gerente de la Arena Puebla, Sr. Pedro Plascencia hizo entrega de su reconocimiento.

Ángel de Oro y Niebla Roja logran una defensa más al Campeonato Mundial de Parejas del CMLL! Tras derrotar a Máscara Dorada y Neón, suman 27 defensas a este título.

Templario y Atlantis Jr. le ponen punto final a una tarde infernal en la Arena Puebla dando cuenta de Volador Jr. y Soberano Jr.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Konjuro y Sombra Diabolika Jr. vencieron a Blue Shark y El Vigia

2) KeMalito y Periquito Sacaryas vencieron a Chamuel y Tengu

3) Calavera Jr. I y Calavera Jr. II vencieron a Arkalis y Rayo Metálico

4) Stigma y Xelhua vencieron a Okumura y Yutani

5) Campeonato Mundial de Parejas: Ángel de Oro y Niebla Roja © vencieron a Máscara Dorada y Neón

27th defense. Satanico was honored before the match, with a plaque presented by (new) Arena Puebla manager Pedro Plascencia.

6) Atlantis Jr. y Templario vencieron a Soberano Jr. y Volador Jr.

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• Martes de Arena México – 17/marzo/2026

La contundencia de La Magnífica volvió a hacerse presente rumbo a Homenaje a 2 Leyendas, al imponerse en un triangular de parejas increíbles haciendo equipo con Zeuxis frente a Princesa Sugehit y Olympia.

La contienda también contó con la participación de Marcela y Metálica, quienes aportaron intensidad al combate.

La batalla semifinal fue exigente para Ángel de Oro y Niebla Roja, quienes resistieron el castigo de Villano III Jr. y Hijo del Villano III antes de sellar el triunfo aplicando La Campana y Campana Invertida.

Aunque Difunto, Barboza y Furia Roja dominaron gran parte del encuentro, la reacción de Neón, Esfinge y Templario en los momentos decisivos fue clave para quedarse con la victoria.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Mercurio, Minos I, Minos II vencieron a Full Metal, Pequeño Polvora, Rostro de Acero (11:24).

2) Cancerbero y Virus vencieron a El Coyote y Pólvora (13:15) por DQ.

3) Hombre Bala Jr. y Max Star vencieron a Calavera Jr. I y Calavera Jr. II (12:27).

4) Relevos Increíbles: La Magnifica y Zeuxis vencieron a Marcela y Metálica y a Olympia y Princesa Sugehit

Sugehit sometió a Metalica en 9:04, Zeuxis superó a Magnifica en 12:02.

5) Ángel de Oro y Niebla Roja vencieron a Hijo del Villano III y Villano III Jr. (15:05)

6) Esfinge, Neón, Templario vencieron a Barboza, Difunto, Furia Roja (15:56).

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• Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 17/marzo/2026 – ***Homenaje a Dos Leyendas (Guadalajara)***

En un duelo de poder a poder, Lluvia, Tessa Blanchard y La Catalina lograron imponer condiciones para superar a Dark Silueta, Keyra y Sanely.

En el marco del Homenaje a Dos Leyendas, Daniel López «El Satánico» recibió los aplausos de su casa Guadalajara, tras más de 50 años de historia en la lucha libre.

Atlantis, Rey Bucanero y Blue Panther hicieron valer su jerarquía derrotando a Los Infernales -Averno, Mephisto y Euforia- con contundencia en la lucha semifinal.

Soberano Jr. y Volador Jr. desataron su arsenal para vencer a Último Guerrero y Gran Guerrero en un cierre electrizante.

LOS RESULTADOS COMPLETOS:

1) Gallo Jr., Prince Drago, Ráfaga Jr., Rav vencieron a Black Warrior Jr., Makará, Shezmu, Temerario

2) KeMalito venció a Tengu, Átomo, Periquito Sacaryas, Chamuel

3) Garra Negra, Kira, La Jarochita vencieron a Lady Danger, Miss Guerrera, Nexy

4) La Catalina, Lluvia, Tessa Blanchard vencieron a Dark Silueta, Keyra, Sanely

5) Atlantis, Blue Panther, Rey Bucanero vencieron a Averno, Euforia, Mephisto

6) Soberano Jr. y Volador Jr. vencieron a Gran Guerrero y Último Guerrero

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► Próximos Encuentros

– Viernes Espectacular de Arena México – 20/marzo/2026

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– Sábado de Arena Coliseo – 21/marzo/2026

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– Domingo Familiar de Arena México – 22/marzo/2026

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– Lunes Clásico de Arena Puebla – 23/marzo/2026

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– Martes de Arena México – 24/marzo/2026

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– Martes de Glamour de Arena Coliseo de Guadalajara – 24/marzo/2026