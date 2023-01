Podcast de The New Day ya no se volvería a emitir

The New Day es considerado uno de los mejores equipos en la historia de la WWE, y también es uno de los más laureados. Su popularidad ha crecido como la espuma y se han mantenido relevantes prácticamente desde su creación en el 2014. Eso llevó a que WWE aprovechara para lanzar en el 2019 un podcast denominado “Feel the Power”, donde compartían varias historias que trascendían fuera del ring.

► Podcast de The New Day no se graba desde el 2021

Según un informe reciente de Fightful Select, The New Day está trabajando para reiniciar el podcast, pero ha encontrado algunos obstáculos, en gran medida por severa lesión que sufriera Big E el año pasado y que lo ha mantenido alejado de los cuadriláteros por varios meses. La misma fuente reveló que Kingston esperaba que pudieran seguir grabando el podcast vía Zoom, pero consideraba la dinámica es mejor cuando están todos juntos en persona, lo cual no es posible porque Big E no puede viajar. También se informó de que no hay garantía de que el programa pueda regresar.

No ha habido nuevos episodios del podcast “Feel the Power” desde septiembre de 2021, por lo que resulta un poco difícil volver a reenganchar a la audiencia si es que deciden retomar las grabaciones. En todo caso, habrá que ver qué sucederá con el podcast; mientras tanto, Big E seguirá enfocándose en su recuperación, mientras que Kofi Kingston y Xavier Woods tienen todavía la obligación de defender el Campeonato de Parejas NXT, cuyo siguiente reto se dará en NXT Vengeance Day.