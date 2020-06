En diciembre pasado, habíamos informado de que WWE estaba trabajando actualmente en lanzar su tercer podcast con Endeavour Audio y cuya anfitriona podría ser Alexa Bliss. El Podcast de Alexa Bliss se uniriía al "WWE After The Bell" de Corey Graves y a "Feel The Power" de The New Day; sin embargo, la situación pareció haberse enfriado por un tiempo, quizás debido al COVID-19.

► El nuevo Pocast de Alexa Bliss

Alexa Bliss recientemente ha comunicado que su podcast llegará el próximo mes. Bliss dio una entrevista con Charlotte Wilder de FOX y habló sobre su nuevo podcast, que ha estado en proceso desde diciembre. Esto fue lo que dijo Bliss:

“¡Gracias! Tengo un podcast que saldrá pronto y se titula Uncool. Saldrá a la venta. Uncool con Alexa Bliss, creo que saldrá en julio, quizás a finales de julio ".

"Es muy divertido, se trata de, ya sabes, entrevistar a muchas superestrellas, celebridades y músicos de la WWE. Y hablamos sobre cómo eran antes de ser famosos, ya sabes, antes de la fama. Qué 'poco cool' eran".

Luego, Alexa Bliss continuó diciendo todo lo que ha estado haciendo mucho durante la pandemia:

"Ha sido divertido, ha sido muy divertido. Básicamente, debido a todo lo que está sucediendo, he estado recopilando todas las entrevistas. Y los vamos a hacer el lanzamiento más tarde, solo porque es muy difícil en este momento, ya sabes, Corey tiene After The Bell, The New Day tiene su podcast y hay un montón de cosas actualmente en curso. Así que creo que es mejor que sea más tarde, de modo que haya tiempo para editar y asegurarse de que todo encaja y demás. Debido al concepto, tomó un tiempo descifrarlo, pero una vez que lo hicimos, fue muy divertido”.

"He aprendido tanto sobre la gente que, ya sabes, he tenido la suerte de entrevistar a personas a las que admiraba en la música, y en la actuación y todo lo demás. Entrevisté a dos de los amores que tuve en mi infancia, lo que ha sido divertido."

Respecto a las dos personas que ya había entrevistado para su Podcast, Alexa Bliss no reveló los nombres, pero dio a entender de que uno era miembro de ‘NSync y el otro era miembro de Hanson.

Mientras tanto, WWE aún no ha anunciado oficialmente el podcast de Alexa Bliss, ni algún otro detalle al respecto.