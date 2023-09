Plessis planea ganar el título y defenderlo contra Adesanya

Dricus Du Plessis todavía quiere resolver su rencor con Israel Adesanya , pero no hasta que sea campeón. Con Adesanya (24-3 MMA, 13-3 UFC) perdiendo su título de peso mediano ante Sean Strickland (28-5 MMA, 15-5 UFC) en el evento principal de UFC 293 del sábado pasado, el contendiente número uno original Du Plessis ha cambiado su enfoque. a Strickland.

“Para mí en este momento, Strickland es el objetivo. Así es para mí. No soy el contendiente número uno del mundo para pelear contra Adesanya. Soy el contendiente número uno del mundo para pelear contra Sean Strickland, el contendiente número uno del mundo para pelear por el cinturón. No me importa quién tenga el cinturón. Se trata de conseguir ese título”.

Eso no significa que Du Plessis (20-2 MMA, 6-0 UFC) se haya olvidado de Adesanya. Idealmente, Du Plessis quiere vencer a Strickland y luego hacer su primera defensa del título contra Adesanya en UFC 300.

“La gran pelea entre Adesanya y yo todavía está sobre la mesa. Todavía está ahí. Todavía podemos sacar provecho de eso porque merece una paliza. Él merece lo que le corresponde de mí. Lo que veo en mi mente es que peleo contra Strickland, me convierto en campeón de peso mediano y la primera defensa del título es contra Israel Adesanya en UFC 300. En un mundo perfecto, así es como me gustaría que se desarrollara”.

Du Plessis emergió como el contendiente número uno cuando venció al ex campeón Robert Whittaker por nocaut técnico en UFC 290 en julio. El peleador sudafricano no pudo dar un paso rápido para septiembre debido a una lesión en el pie, pero dijo que estará listo para fin de año.

«Me encantaría pelear en diciembre. Estaré listo para partir en diciembre. Eso me daría cinco peleas en el último año y he estado activo. Quiero permanecer activo el mayor tiempo posible”.