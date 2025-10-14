El siguiente evento premim de la empresa es Survivor Series: Wargames 2025, que se celebrará el 29 de noviembre desde el Petco Park de San Diego, y con ello, surgieron los primeros rumores en torno a los posibles combates de cinco contra cinco dentro de la gigante estructura de acero.

Dave Meltzer había señalado en un informe previo que el combate WarGames varonil tendría a CM Punk, Roman Reigns, Jacob Fatu, Jey Uso y un quinto integrante no decidido todavía (Meltzer señala que Jimmy Uso y LA Knight serían las opciones) yendo contra Seth Rollins, Bron Breakker, Bronson Reed, Brock Lesnar y Austin Theory, mientras que la femenil tendría a AJ Lee, IYO Sky, Rhea Ripley, Charlotte Flair y Alexa Bliss yendo contra Becky Lynch, Asuka, Kairi Sane, Nia Jax y Lash Legend.

► Seth Rollins sería baja para Survivor Series

A pesar de los planes iniciales, todo pareció haber cambiado el pasado lunes al ver cómo Bron Breakker y Bronson Reed traicionaran a Seth Rollins, en una decisión que fue una sorpresa para todos, pero que tendría una explicación detrás con la lesión que sufrió el Visionario.

Al respecto, según un informe reciente de Fightful Select, la WWE habría dado marcha atrás recientemente con los planes previamente informados para War Games, el tradicional enfrentamiento de Survivor Series, descartándose casi de plano lo dicho por Meltzer solo unos días antes.

«En cuanto a la parte creativa, qué está planeado y qué no, tendremos más detalles con el tiempo. La semana pasada, cuando Wrestling Observer informó sobre los planes para Survivor Series War Games, nos dijeron que la alineación era una opción. Hoy, al hacer seguimiento, se descartó en gran medida por no ser la dirección específica.»

Habrá que esperar la gravedad de la lesión que tenga Seth Rollins, misma que se conocerá luego de que este se someta a evaluaciones adicionales; sin embargo, WWE parecería estar planeando un plan B en este momento en favor de algo que pueda compensar la posible ausencia de Rollins, o al menos reducir su participación física. Dado que un combate de War Games suele exigir acción intensa, no se espera que el Campeón Mundial de Peso Completo se involucre, de confirmarse su baja.