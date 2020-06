¿Tenía WWE planes para una lucha entre Kurt Angle y Matt Riddle?

Cualquiera diría que tras la reconciliación de Kurt Angle con WWE en 2017 y su regreso ese mismo año, los caminos de luchador y promoción quedarían ya ligados de por vida. Pero el medallista olímpico, una vez consumado su descafeinado retiro pasó a labores de producción, fue uno de los nombres afectados por los recientes recortes de la compañía McMahon. Y al contrario que otros veteranos tras bambalinas, su salida no estuvo bajo un expediente regulador temporal de empleo, sino que resultó un despido con todas las de la ley.

Hace un par de días reportamos que, a pesar de ello, WWE tenía pretensión de recontratar a Angle, a modo de medida preventiva ante un potencial fichaje por AEW. Y parece que ya hubo una oferta concreta, pues "The Wrestling Machine" reveló en una entrevista publicada horas atrás que había rechazado ser el mánager de Matt Riddle dentro de SmackDown. ¿Tiene Angle puesta la vista ya sobre Jacksonville, como comentó mi compañero de SÚPER LUCHAS Azxa Krex?

Sea como fuere, Angle dio más detalles acerca de esos planes de WWE, durante una charla con Justin Barrasso de Sports Illustrated. Y bastante interesantes.

«Estoy bastante convencido de no volver a luchar, pero si lo hiciera, es la dirección que habría tomado. Imagino que WWE iba ponerme como mánager de Riddle para luego, al final, seguramente hacer un combate entre nosotros ».

A continuación, Angle sopesó qué posibilidades hay de que aquel duelo con Baron Corbin en WrestleMania 35 no quede como su último combate.

« Sobre mi salida, creo que no hay mal que por bien no venga. Mi negocio, Physically Fit Nutrition, empezaba a recibir bastantes pedidos, y estamos en un momento en que tengo que estar ahí ».

« Tengo mis propios negocios, he estado haciendo mucha rehabilitación física , intentando volver a tener un estilo de vida sano. He tenido mucho dolor en mi cuello y en mi espalda, pero estoy haciendo progresos. Si llego al punto en que creo que puedo volver a luchar, probablemente luche. Pero ahora mismo, tengo que centrarme en mi cuerpo .

Best healthy snack on the planet. 7 delicious flavors!! #chxnsnx https://t.co/1vAmpVp4fU pic.twitter.com/mtkPgay6n0