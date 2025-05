Goldberg aún no está retirado de la competición, y su aparición más reciente en la compañía fue durante el evento Bad Blood en el pasado mes de octubre, cuando confrontó al Campeón Mundial de Peso Completo, Gunther, sugiriendo que el miembro del Salón de la Fama sí tendría un combate para el próximo año, y que el propio luchador lo anunció hace algunos meses. Sin embargo, la situación se ha enfriado, no lo hemos visto en televisión, aunque después se conoció que se había sometido a un tratamiento con células madre y ya se encuentra entrenando nuevamente, preparándose para luchar este mismo año.

► Goldberg tendría su lucha final en Atlanta

Esta semana, el excampeón mundial de peso pesado de la WCW y la WWE declaró en una entrevista con «MySA (San Antonio)» que recibió aprobación para el control creativo, y mencionó que las especulaciones sobre su combate de retiro en SummerSlam en Nueva Jersey el 2 o 3 de agosto se han descartado, aunque Goldberg adelantó en la entrevista que lo hará «en el Sur del país».

Al respecto, Fightful adelantó esta semana que varias fuentes señalan que, tentativamente, el combate de retiro de Goldberg se celebrará en Atlanta, lo cual coincide con la descripción que el propio luchador dio. El excampeón Universal ha vivido en Atlanta desde que jugó para los Georgia Bulldogs y los Atlanta Falcons. Dicho esto, también se rumora que el próximo Saturday Night’s Main Event está programado para el sábado 12 de julio en la ciudad de Atlanta, la misma noche que AEW All In Texas, y que el miembro del Salón de la Fama WWE estaría en los planes, aunque no hay nada oficial.

Según informes previos, Goldberg tenía previsto aparecer en el episodio de WWE RAW el 27 de enero, que se celebró en Atlanta, pero no apareció, y luego se conoció sobre el tratamiento al cual estaba siendo sometido. Ahora, ya contando con el alta médica, parece que la fecha de su regreso y despedida se acerca y habrá que estar atentos.